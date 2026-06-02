Live TV

Tânără bătută în propria casă de fostul iubit, care a intrat în locuinţă împreună cu doi prieteni, având feţele acoperite cu cagule

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

O tânără în vârstă de 18 ani din judeţul Gorj a fost bătută cu o bâtă de baseball, în propria locuinţă, de către fostul său iubit. Bărbatul, însoţit de doi prieteni, a intrat în casa tinerei la ora 4 dimineaţa, toţi trei având feţele acoperite cu cagule. În urma reclamaţiei depuse de familia fetei, cei trei agresori au fost identificaţi, fiind cercetaţi penal.

Ancheta în acest caz a fost deschisă de poliţiştii gorjeni după ce marţi, în jurul orei 4:00, o femeie de 56 de ani, din comuna Jupâneşti, a sunat la 112, cerând sprijinul autorităţilor şi anunţând că fiica sa, în vârstă de 18 ani, a fost bătută în propria casă, relatează News.ro.

„Din primele cercetări efectuate la faţa locului de către poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Târgu-Cărbuneşti şi ai Secţiei 6 Poliţie Rurală Târgu-Cărbuneşti a reieşit că, în jurul orei 03:55, în timp ce tânăra de 18 ani se afla la domiciliu împreună cu mama şi fratele său, trei bărbaţi necunoscuţi, având feţele acoperite cu cagule, ar fi pătruns în curtea locuinţei şi ulterior în imobil, după ce ar fi spart geamul uşii de acces. În urma pătrunderii în imobil, unul dintre bărbaţi ar fi lovit-o pe tânără cu un obiect contondent, provocându-i leziuni la nivelul membrelor superioare şi inferioare”, informează oficialii Poliţiei judeţului Gorj. 

După agresiune, cei trei bărbaţi au plecat cu un autoturism într-o direcţie necunoscută, fata fiind preluată de un echipaj medical şi transportată la Spitalul Orăşenesc Târgu-Cărbuneşti.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Gorj au preluat cazul, identificându-i pe agresori. Este vorba despre un bărbat de 28 de ani, din Muşeteşti, şi doi  tineri cu vârste de 19 ani, din Târgu Jiu.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că bărbatul de 28 de ani este fostul iubit al fetei, cu care aceasta încheiase relaţia. Nemulţumit că a fost părăsit, el a intrat în casă peste familia tinerei şi a lovit-o pe fată cu o bâtă de baseball, cei doi prieteni ai săi neluând parte la agresiune.

Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului de 28 de ani, victima exprimându-şi acordul pentru monitorizarea electronică a acestuia. Ancheta în acest caz continuă, în cadrul unui dosar care vizeză infracţiuni de lovire sau alte violenţe, violare de domiciliu şi distrugere.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
4
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Tragedie: a fost ucis de un urs, la doar 27 de ani. ”S-a luptat cu el”
Digi Sport
Tragedie: a fost ucis de un urs, la doar 27 de ani. ”S-a luptat cu el”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ancheta politie crima
Crimă cu brățara de monitorizare la picior. Cum și-a justificat atacul bărbatul din Cluj care a ucis-o pe mama fostei iubite
accident rutier con rutier
Accident pe DN 67, în Gorj: o femeie a murit și alte trei persoane au fost rănite după ce o mașină a lovit un copac
Andrii Sybiha
36 de țări susțin înființarea unui tribunal special pentru judecarea lui Vladimir Putin
plante de interior
Românii își decorează casele și terasele cu plante exotice. Care sunt cele mai populare soiuri: „Rezistă foarte bine la noi în țară”
sss
Agresorul fetei de 12 ani din Alba Iulia, reținut: între bărbat și familia copilei existau neînțelegeri mai vechi
Recomandările redacţiei
radu miruta
Radu Miruță, reacție în cazul acuzațiilor aduse generalului Vlad...
alexandru nazare
Nazare: Dacă România îşi menţine traiectoria fiscal-bugetară, poate...
vehicule lynx
Rheinmetall anunță că a semnat contracte de 5,7 miliarde euro cu...
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Gheorghiu: Doar trei firme cu 10 angajați fac selecția șefilor din...
Ultimele știri
Noul premier al Ungariei merge în vizită oficială în Franța. Ce va discuta cu Emmanuel Macron
Abrudean: AUR şi PSD au confirmat, încă o dată, că parteneriatul lor funcţionează în Parlament
Hagi, după amicalul cu Georgia: Per ansamblu sunt mulţumit. Sunt fericit că sunt la echipa naţională
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Amy Schumer, în costum de baie în Mallorca, în vacanță de ziua ei. A împlinit 45 de ani și e mai în formă și...
Cancan
GESTUL făcut de soția polițistului Ciprian Verdeș, după ce fiul lor l-a înjunghiat mortal. Ți se rupe...
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, ovaționat la primul meci al lui Gică Hagi la națională! Nici „Regele” nu a fost uitat
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Probleme pe transmisia meciului Georgia – România la Antena 1, cu o săptămână înaintea Campionatului Mondial...
Adevărul
Imagini șocante cu un student care a murit încătușat de polițiști în timp ce făptașul era lăsat liber: „Nu...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO: s-a retras din națională! Georgia - România, ultimul său meci
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 65 de ani, după ce s-a transformat total. În 2009 uimea cu vocea și cu simplitatea ei
Film Now
Michael J. Fox și soția sa, imagini rare de familie de la nunta fiului lor. Fanii au reacționat imediat: „Ce...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Situație dramatică la Casa de Pensii. Dosarele de pensie și recalcularea pot întârzia luni de zile. De ce?
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
"Tocmai s-a născut o stea, nu?". John Travolta, mândru până la cer de fiica Ella, care joacă în primul film...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui