Tânăra care și-a ucis prietena în Mangalia este la IML pentru expertiză psihiatrică. Anchetatorii spun că nu are nicio remușcare

Tânără care și-a ucis prietena într-un hotel din Mangalia a fost adusă la Institutul de Medicină Legală Constanța, unde va fi supusă unei expertize psihiatrice.

O expertiză psihiatrică va stabili, la cererea anchetatorilor, dacă a avut sau nu discernământ în momentul în care a comis crima.

Potrivit procurorilor, tânăra nu ar fi dat dovadă de remușcări până acum.

Tânăra de 18 ani are mai multe leziuni pe corp, iar anchetatorii vor să știe dacă și le-a provocat singură sau dacă le are în urma conflictului cu victima.

În urmă cu mai bine de o săptămână, ea și-a ucis prietena, în camera în care locuiau împreună. I-a pus trupul într-un geamantan și l-a abandonat într-un parc.

Tânăra le-a spus polițiștilor că o cunoștea pe victimă din clasa întâi și că de-a lungul timpului au avut mai multe divergențe. Cele mai multe certuri erau legate de locul de muncă și de conviețuire, motiv pentru care, a mărturisit ea, amândouă au cerut șefilor de la Mangalia să le mute în camere diferite.

În seara fatidică, cele două tinere s-au certat din nou, iar ucigașa Alinei povestește că „într-un moment de furie” s-a întâmplat totul. „Am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft și inițial am ezitat însă după am înjunghiat-o. (...) Nu am vrut să o omor însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă”, a spus ea. După ce Alina a murit, colega ei a băgat-o într-o valiză, apoi a chemat un taxi. Ajutată de un coleg de muncă, a urcat valiza în portbagaj. Inițial a vrut să meargă la bancomat pentru a scoate bani, moment în care taximetristul a întrebat-o de vânătăile de pe față și ea i-a răspuns că s-a lovit la locul de muncă.

După ce a scos de la bancomat 2.000 de lei, i-a cerut șoferului să o ducă la Vaslui, însă acesta din urmă a refuzat. Apoi, tânăra a cerut să o lase lângă parc, unde a coborât, după ce i-a plătit șoferului 200 de lei pentru cursă. „Am mai stat câteva minute, m-am uitat în jur să văd dacă sunt camere de filmat sau persoane care m-ar putea vedea și întrucât nu era nimeni m-am apropiat de prima bancă și am abandonat trupul”, a recunoscut inculpata.

Apoi a mers pe jos până la hotel și început să facă ordine în cameră, unde erau urme de sânge pe mochetă și pe perete. Hainele și lenjeria le-a băgat într-un sac de plastic pe care l-a dus la tomberonul hotelului unde stătea.

„Cuțitul îl pusesem sub salteaua patului meu iar după ce am dus sacul din plastic de mai sus mi-am amintit și de cuțit, l-am luat și l-am ambalat într-un sac din plastic pentru găleata de gunoi și l-am dus la ghena hotelului”, a mărturisit tânăra în fața anchetatorilor.

