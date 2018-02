O tânără leșinată pe stradă, la Focșani, a fost ocolită cu indiferență de trecători

O femeie de 21 de ani care a leșinat marți, în plină stradă, în Focșani, a zăcut întinsă pe asfalt preț de câteva minute, până când o persoană a sunat la 112, scrie Monitorul de Vrancea. Tânăra ar fi fost ocolită cu indiferență de mai mulți trecători, până când o femeie a sunat la ambulanță, iar un șofer care trecea cu mașina prin zonă a observat-o și a oprit să îi acorde primul ajutor.



Foto: Monitorul de Vrancea

Ambulanța SMURD a tratat-o pe femeie la fața locului, apoi paramedicii au transportat-o de urgență la spital. Când a fost preluată de ambulanță, tânăra, care ar suferi de o afecțiune psihică, era într-o stare de agitație.

Mai îngrijorător este că până să primească ajutor, tânăra a fost ocolită de mai mulți oameni nepăsători. „Eu am sunat la ambulanță imediat ce a căzut. Adevărat că lumea era indiferentă. Sunt șocată de indiferența oamenilor care treceau și o ocoleau pur și simplu. Mă bucur că e bine. Mie mi se pare normal să acționezi rapid. Din păcate, astăzi ni s-a confirmat cât de degradați suntem ca oameni. Am fugit după oțet și am pus-o pe o parte, să nu își înghită limba. Așadar, nu am stat ca la spectacol”, a transmis femeia care a chemat ambulanța.