Tânără rănită într-un accident rutier: Oamenii stăteau cu telefoanele în mână și filmau. Când a venit SMURD-ul, se îmbulzeau cu blitzul

Două tinere din Cluj Napoca au fost lovite de o mașină în timp ce traversau strada, pe trecerea de pietoni. Șoferul nu ar fi văzut că avea roșu la semafor. Ambele fete au fost trântite la pământ, iar câțiva oameni le-au sărit în ajutor. Alții, în schimb, s-au grăbit să scoată telefoanele ca să filmeze sau să facă fotografii. Alexia, una din tinerele rănite în accident, a povestit la Digi24 cât de mult a afectat-o această atitudine.

„M-am trezit, eram conștientă, mi-am văzut papucul zburat. Am încercat să mă ridic, nu am putut. Primele persoane care au sărit la ajutor au fost niște angajați ai unui magazin, câteva persoane de la farmacia veterinară și câțiva pietoni.

Nu am cerut ajutor, nu am avut pretenția să ni se ofere ajutorul, am înțeles protocolul, că victima nu trebuie mișcată, ne-au oferit ajutor cum au putut, cei de la magazin ne-au adus apă, s-au oferit să ne sune părinții, cineva a deschis o umbrelă, cineva și-a dat haina jos să mă învelească, ploua, eu aveam hainele rupte, eram pe jos”, a povestit ea.

„Nu am cerut ajutor, nu am avut pretenția asta. Dar când am deschis ochii, vedeam persoane care stăteau destul de departe de locul accidentului, cu telefoanele în mână, și filmau. Asta după ce a venit poliția, deci probele erau irelevante, să nu se invoce acest motiv, că s-a filmat pentru probe. E o diferență între implicare și nesimțire. Când a venit SMURD-ul în sfârșit, se îmbulzeau oamenii cu blitzul, care mai de care, să prindă cel mai apropiat moment. Vă dați seama că a fost destul de traumatizant pentru noi”, a spus Alexia.

„Ne-am simțit batjocorite, ne-am simțit ca niște animale, noi stăteam acolo jos și lumea ne filma”, a adăugat tânăra.

