O tânără de 29 de ani din județul Buzău ar fi fost răpită, agresată și abandonată pe un câmp de șase persoane, după ce familia unui bărbat căsătorit, cu care aceasta ar fi avut o relație, a aflat despre legătura dintre cei doi. Suspecții ar fi atras-o într-o capcană, folosind telefonul bărbatului pentru a o chema la o întâlnire. Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, iar celelalte trei au fost plasate sub control judiciar.

Potrivit surselor din anchetă, totul ar fi început după ce rudele bărbatului au aflat că acesta ar fi avut o relație extraconjugală cu tânăra de 29 de ani. Membrii familiei i-ar fi luat telefonul și i-ar fi trimis femeii mesaje în numele lui, chemând-o la o întâlnire.

Convinsă că urma să se întâlnească cu bărbatul, tânăra a ieșit din locuință. În mașina care o aștepta se aflau însă soția acestuia, mama lui, cei doi fii ai săi și partenerele acestora.

Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost urcată cu forța într-un autoturism și transportată într-o zonă izolată, unde ar fi fost agresată și umilită.

Suspecții i-ar fi luat telefonul mobil și i-ar fi sustras bijuteriile pe care le avea asupra sa, după care ar fi abandonat-o pe un câmp.

Tânăra a sesizat autoritățile, iar polițiștii, împreună cu luptătorii trupelor speciale, au desfășurat o acțiune în localitatea Slobozia Bradului, din județul Vrancea, unde i-au prins pe suspecți.

În urma anchetei, soția bărbatului, mama acestuia și unul dintre fiii săi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Celelalte trei persoane implicate au fost plasate sub control judiciar.

Toți cei șase suspecți sunt cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violențe și tâlhărie calificată.

Editor : Ș.A.