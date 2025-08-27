Tânărul care a lovit cu pumnul un livrator asiatic de mâncare și i-a spus „Du-te înapoi în țara ta” a fost arestat pentru 30 de zile

Tânărul care a lovit cu pumnul pe stradă un livrator asiatic de mâncare a fost arestat pentru 30 de zile, a informat miercuri Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 din București. Conform Parchetului, livratorul este din Bangladesh.

„La data de 26.08.2025, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în mun. București, sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feței, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale”, se arată într-un comunicat al parchetului.

Ulterior, Judecătoria Sectorului 2 București a admis miercuri (27 august) propunerea parchetului și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

„Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, conform comunicatului.

Polițistul Marian Godină a postat miercuri o înregistrare video în care un tânăr lovește un livrator asiatic în București pe motiv că este „un invadator”. Înregistrarea, făcută chiar cu telefonul agresorului, surprinde inclusiv momentul în care un polițist, aflat din întâmplare în zonă, intervine și îl reține pe agresor. Poliția Română a precizat, într-un comunicat, că respectivul polițist lucrează la Secția 7 și că era în timpul liber când a intervenit „prompt și eficient”.

Editor : M.L.