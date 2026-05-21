Tânărul din Arad confirmat cu hantavirus a fost externat

Italy: Illustration Hantavirus
Tânărul de 25 de ani care fusese confirmat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad cu o infecţie cu hantavirus a fost externat joi, medicii precizând că acesta şi-a revenit complet.

„Pacientul diagnosticat cu tulpină de virus hanta a fost externat astăzi. El a fost internat pe data de 8 mai şi diagnosticat cu tulpină de hantavirus existentă în România, pentru care nu au fost înregistrate cazuri de transmitere de la om la om, ci doar de la rozătoare la om”, a declarat purtătorul de cuvânt al SCJU Arad, Simina Roz.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, tânărul a ajuns iniţial la UPU Arad, cu un sindrom febril. Ulterior a fost internat la o secţie de boli infecţioase a spitalului.

Analizele făcute la Arad au ieşit pozitive la hantavirus, iar pe 18 mai Institutul Naţional de Sănătate Publică a confirmat acest diagnostic, după ce s-au făcut teste suplimentare.

Instituţia a precizat că este o tulpină specifică pentru România şi Europa. Astfel, cazul nu are nicio legătură cu focarul identificat la bordul navei de croazieră cu virusul Andes (Hantavirus) care circulă doar în America de Sud.

De altfel, bărbatul nu călătorise nicăieri în afara ţării, el fiind internat, în ultimii trei ani, la Spitalul de Psihiatrie Ştei (judeţul Bihor), de unde a fost externat pe 6 mai, cu două zile înainte să ajungă la spital în Arad.

Specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică Arad au declarat că bărbatul nu se putea infecta la domiciliul său, chiar dacă ancheta epidemiologică a stabilit că a locuit câteva zile într-o casă a familiei în condiţii precare şi putea intra în contact cu excremente de rozătoare, vector de transmitere a virusului către om.

Medicii de boli infecţioase ai instituţiei au precizat că serologia a arătat o infecţie veche, devenită cronică.

 

 

