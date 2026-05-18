Tânărul din Arad suspect de hantavirus a fost confirmat pozitiv. Ce spun autoritățile despre tulpina virusului

Tânărul de 24 de ani care a fost internat timp de doi ani la Spitalul din Ștei este infectat cu hantavirus, potrivit rezultatelor sosite de la Institutul Cantacuzino. Este vorba despre o tulpină care nu se transmite de la om la om, iar pacientul ar fi contractat virusul în spital. Acesta este internat în prezent la Spitalul Județean Arad.

 

Rezultatele analizelor sosite de la Institutul Cantacuzino confirmă prezența hantavirusului la pacientul de 24 de ani, aflat în prezent în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Arad. El a fost externat din Spitalul din Ștei pe 6 mai.

Primele simptome ale hantavirozei au apărut la scurt timp după externare: febră, cefalee, tuse și erupție cutanată, motiv pentru care una dintre ipoteze este că infectarea s-ar fi produs în unitatea medicală.

Hantaviroza se transmite prin contactul cu excrementele rozătoarelor infectate.

Conducerea spitalului respinge acuzațiile și susține că deratizarea și deparazitarea sunt efectuate lunar, având în vedere amplasarea unității într-o zonă împădurită din orașul Ștei. De asemenea, niciunul dintre cei aproximativ 300 de pacienți internați în prezent nu prezintă simptome ale bolii.

Cu toate acestea, au fost dispuse mai multe măsuri de siguranță: triaj epidemiologic, izolarea contacților pacientului de 24 de ani și interzicerea accesului persoanelor străine în spital.

Autoritățile precizează că este vorba despre o tulpină care circulă în Europa, fără legătură cu focarul de pe un vas de croazieră și care nu se transmite de la om la om.

Hantaviroza a intrat recent în atenția publică după un focar apărut pe vasul de croazieră Hondius, unde au fost confirmate 11 cazuri și trei decese. Specialiștii consideră însă că apariția unui focar major este puțin probabilă în acest moment.

 

Editor : C.S.

