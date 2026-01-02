Live TV

Tânărul pescar căzut în râul Olt, la Dobroteasa, a murit la spital după cinci ore de resuscitare

Data actualizării: Data publicării:
pompieri scot un om din raul olt
Pompierii au intervenit cu bărci și autospeciale. Sursă foto: ISU Olt

Tânărul pescar în vârstă de 28 de ani, care a căzut vineri dimineață, 2 ianuarie, în apa râului Olt, în zona localității Dobroteasa, a murit la spital, după aproximativ cinci ore de manevre de resuscitare, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt.

ACTUALIZARE „Pacientul aflat în curs de resuscitare (28 de ani) a fost declarat decedat la UPU Vâlcea, după aproximativ 5 ore în care s-au executat manevre specifice”, a precizat sursa citată.

Potrivit ISU Olt, în cazurile de hipotermie severă, sub 30 de grade Celsius, manevrele de resuscitare presupun încălzirea treptată a victimei până la atingerea temperaturii corporale normale, procedură care poate dura mai multe ore.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pompierii au intervenit, vineri dimineaţă, pentru a salva două persoane care au căzut în râul Olt, în zona localităţii Dobroteasa. Un bărbat de 65 de ani a fost scos imediat de către echipajele de intervenţie, iar al doilea, de 28 de ani, a fost scos după câteva minute, în stare de inconştienţă.

„Echipaje din cadrul ISU Olt (Punctul de lucru Dobroteasa) şi ISU Vâlcea (Detaşamentul Drăgăşani şi Detaşamentul Râmnicu Vâlcea), cu două autospeciale pentru intervenţie şi descarcerare, o autospecială pentru primă intervenţie, două bărci cu motor şi o ambulanţă SMURD, acţionează pentru căutarea şi salvarea a două persoane căzute în râul Olt, în zona localităţii Dobroteasa”, a anunţat vineri ISU Olt, potrivit News.ro.

De asemenea, au fost alertate echipele de scafandri din cadrul ISU Olt şi ISU Vâlcea.

În sprijinul pompierilor acţionează şi trei ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă.

„Primele echipaje ajunse la faţa locului au reuşit să salveze un bărbat în vârstă de 65 de ani, acesta fiind adus la mal cu semne vitale. Pacientul a fost transportat la UPU Vâlcea”, au precizat pompierii.

Căutările au continuat pentru cel de-al doilea bărbat, în vârstă de aproximativ 28 de ani.

„A fost găsită şi a doua persoană, inconştientă, adusă la mal şi preluată de echipajele medicale”, au anunţat pompierii.

