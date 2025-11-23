Tânărul suspectat că a înjunghiat mortal un taximetrist din Mioveni, pozitiv la testul de droguri. El era îmbrăcat cu gaca victimei

Tânărul de 21 de ani suspectat că a înjunghiat mortal un taximetrist din Mioveni a fost prins pe un câmp în apropierea locului unde a comis fapta şi avea pe el geaca victimei. Între echipajele care l-au prins se afla şi o tânără, elevă a Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, care îşi desfăşoară stagiul de practică la Poliţia Oraşului Mioveni. Verificările arată că în ziua crimei tănărul ar fi consumat droguri.



Sindicatul Europol relatează, într-o postare pe Facebook, cum a fost prins tânărul de 21 de ani suspectat că l-a înjunghiat mortal pe un taximetrist din Mioveni.

„Andreea, Bogdan şi Manuel sunt colegii noştri care şi-au adus aportul decisiv la prinderea unui criminal care se afla în libertate. Despre Andreea vă putem spune că este elevă a Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina şi îşi desfăşoară stagiul de practică la Poliţia Oraşului Mioveni, judeţul Argeş. În seara de 21 noiembrie 2025 aceasta a fost planificată în serviciul de patrulare alături de Bogdan şi Manuel, poliţişti în cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliţiei din Mioveni, toţi 3 fiind direcţionaţi pentru a interveni la un apel 112 prin intermediul căruia au fost sesizaţi despre înjunghierea mortală a unui taximetrist”, relatează sindicaliştii.

Potrivit acestora, din primele verificări de la faţa locului a rezultat că suspectul fugise, după comiterea faptei, într-o zonă de câmp din apropierea oraşului.

„Cei 3 colegi au verificat pas cu pas perimetrul indicat, în ciuda condiţiilor neprielnice reprezentate de lăsarea întunericului şi a ceţei, pe un teren dificil, departe de orice aşezare urbană. În urma căutărilor l-au găsit rapid pe suspectul care se afla ascuns pe un teren agricol, fiind îmbrăcat cu geaca victimei. Poliţiştii au procedat imediat la imobilizarea acestuia, ocazie cu care l-au condus la sediul poliţiei”, au mai relatat sindicaliştii.

Potrivit www.jurnaluldearges.ro, tânărul ar fi consumat droguri în ziua crimei.

„În timpul unei curse de taxi, când se aflau pe podul care face legătură între strada Nicolae Racoviceanu şi DN 73D, în urma unui conflict spontan, bărbatul ce era transportat, în vârstă de 21 de ani, l-ar fi agresat fizic pe conducătorul de taxi, aplicându-i mai multe lovituri cu un cuţit, provocându-i mai multe răni care au cauzat decesul acestuia”, au transmis oficial procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş.

Tânărul bănuit de comiterea faptei a fost testat cu privire la un eventual consum de substanţe psihoactive, „testul rapid efectuat stabilind probabilitatea consumului anterior de amfetamină”.

Tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Editor : Sebastian Eduard