Tânărul umilit de un controlor CFR vrea să sesizeze CNCD: „Îmi doresc ca alți nevăzători să nu fie puși în situația mea”

Silviu Roșu, un tânăr nevăzător, se plânge că a fost umilit de un controlor CFR: nu a fost lăsat în vagonul cușetă cu câinele ghid, deși legea îi permite acest lucru. Tânărul spune că a fost nevoie de intervenția Poliției pentru ca în cele din urmă controlorul să îi dea dreptate și să îl lase să urce în tren împreună alături de câinele însoțitor. CFR ia apărarea angajatului său și spune că de fapt ceilalți călători i-ar fi refuzat tânărului dreptul de a călători insotit de câine. Controlorul chiar i-a găsit o cușetă în care tânărul să poată sta alături de câinele ghid. Silviu Roșu spune că are legea de partea sa și că va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, pentru ca alte persoane cu dizabilități să nu mai treacă prin astfel de situații.

Silviu Roșu a explicat la Digi24 că, potrivit legii, nevăzătorii au acces, împreună cu câinele-ghid, în orice loc, în orice mijloc de transport și că nu a auzit că ar fi nevoie de acordul celorlalți călători.

El a adăugat că un călător nu a fost de acord cu prezența câinelui în cușetă.

„Apoi, în alte cabine, am fost primit cu brațele deschise. Nu a fost nicio problemă”, a spus Roșu.

„Se putea rezolva pe cale amiabilă, fără să țipe la mine, fără să mă țină de braț, să mă agreseze, într-o oarecare măsură, fără să-mi arate cu degetul celălalt vagon, oricum degetul dânsului nu l-aș fi văzut, fără circul ăsta pe care l-a creat chiar dl controlor”, a adăugat el.

„Tot timpul am încercat să-i informez pe cei de la CFR Călători, prin e-mail, că voi călători cu un câine-ghid, dar îmi spuneau tot timpul că nu am voie, că trebuie să plătesc bilet, doar la clasa a doua, tot felul de lucruri. Am mai fost pus în situații dificile de controlorii de la CFR Călători, dar într-o situație ca asta, să nu fiu lăsat să urc în tren, nu”, a mai spus Roșu.

El a precizat că va face o sesizare la CFR Călători și că vrea să sesizeze și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, astfel încât astfel de situații să nu mai aibă loc.

„Îmi doresc ca ceilalți nevăzători care au un câine-ghid să nu fie puși în situația în care am fost pus eu”, a mai spus Silviu Roșu.