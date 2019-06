Tancuri americane pe câmpurile din Ialomița. Proprietar: „Îți dai seama că te sperii când vezi tancuri. Am sunat la 112”

Incident grav în timpul unui exerciţiu NATO din judeţul Ialomiţa. Tancuri americane au greşit coordonatele şi au intrat pe terenul unui fermier, căruia i-au dat emoţii şi i-au distrus culturile de porumb şi orz. Localnicii s-au speriat îngrozitor când au văzut cum vin blindatele şi au auzit bubuitori, iar unii au sunat la 112.

Liviu Mereuţă, proprietar teren: Eram la recoltat la orez, undeva în partea stângă către Braţul Borcea al Dunării s-au auzit sunete, bubuieli şi a ieşit fum. Îţi dai seama că te sperii când vezi tancuri. Nu-ți spune nimeni, nu te anunță nimeni. Am crezut că a luat foc cultura de grâu, când am ajuns acolo, cel puţin 30 de maşini de armată. Îţi intră în floare, îţi intră în porumb, îşi intră în grâu. Am sunat la 112, a venit poliţia, i-am ajutat să ajungă acolo şi au făcut un proces verbal că nu pot opri un exercuiţiu NATO. Zona afectată, pe care ei au mărşăluit-o... Pagubele sunt însemnate. În jur de 600 de hectare.

Gabriel Leș - ministrul Apărării: Se vor plăti despăgubiri pentru culturile distruse în așa fel încât fermierii să nu fie afectați și vom vedea în urma verificărilor care au fost împrejurările în care s-a produs această eroare. O regretăm, se întâmplă.