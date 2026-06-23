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Tanczos Barna: Am solicitat Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate

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urs romania
Foto: Profimedia Images
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Ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a solicitat Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate şi introducerea unor reguli de gestionare mai flexibile pentru statele membre în care specia se află într-o stare de conservare favorabilă.

„Am adus, astăzi, în atenţia comisarului european pentru mediu, Jessika Roswall, problema urşilor, solicitând Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate şi introducerea unor reguli de gestionare mai flexibile pentru statele-membre în care specia se află într-o stare de conservare favorabilă. În cadrul discuţiilor, am convenit ca o echipă de experţi din România să prezinte la Bruxelles rezultatele studiului ştiinţific privind populaţia de urşi, bazat pe probe genetice. Am solicitat ca aceste date să fie luate în considerare în procesul de adaptare a normelor europene, astfel încât să fie identificate soluţii care să permită abordări diferenţiate pentru statele membre, în funcţie de situaţia specifică a fiecăruia", a scris Tanczos, marţi, pe pagina sa de Facebook.

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Potrivit acestuia, în prezent, Comisia Europeană evaluează, deja, în ce măsură Directivele privind Păsările şi Habitatele sunt adaptate realităţilor actuale.

„Acest demers, cunoscut sub denumirea de "test de stres", include şi o componentă de consultare publică, oferind României oportunitatea de a-şi prezenta punctul de vedere cu privire la modificarea statutului de specie strict protejată al ursului. Am invitat-o pe comisara europeană pentru Mediu să viziteze traseul Via Transilvanica, pentru a descoperi peisajele sălbatice ale României şi pentru a vedea cum convieţuiesc comunităţile noastre rurale cu natura”, a precizat ministrul interimar de resort.

Proiectul "Implementarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România", finanţat din fonduri europene în valoare de peste zece milioane de euro, a evidenţiat faptul că România are cea mai numeroasă populaţie de urşi şi cea mai mare diversitate genetică a speciei de urs, cu un număr al exemplarelor între 10.600 şi 12.700.

Studiul a fost realizat într-un interval de trei ani, de către 800 de specialişti, care au colectat aproximativ 24.000 de probe la nivel naţional.

Editor : A.P.

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