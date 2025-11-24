Live TV

Exclusiv Tanczos Barna, despre cumulul pensie-salariu la stat: Dacă ai capacitatea de a munci după 50 de ani, te-ai pensionat prea devreme

Data actualizării: Data publicării:
tanczos barna la o sedinta
Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Tanczos Barna a spus luni, la Digi24, că proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat are drept obiectiv asigurarea echilibrului și echității. Vicepremierul a declarat că speră să nu existe excepții, însă a adăugat că există posibilitatea ca acestea să apară.

„În primul rând este doar pentru sectorul public. Deci, dacă cineva se angajează după terminarea activității profesionale și se pensionează la o vârstă anticipată, pe reguli speciale, valabile pentru anumite domenii, dacă se reangajează în sectorul public, dacă intră în vigoare această regulă va beneficia de 15% din salariul care nu este pe contributivitate, acea pensie extra care se acordă pentru anumite categorii de angajați, pentru specificul activității și pentru care, de fapt, are și o regulă distinctă de pensionare.

Intră în această categorie judecătorii, procurorii, militarii, polițiști, jandarmii și cei din celelalte structuri, SRI, SIE și alte structuri similare. 

Dacă se angajează la privat, poate să-și primească pensia integral, și cea de contributivitate și cea «specială». Prin activitatea prestată și prin valoarea adăugată realizată, contribuie la economie, are o contribuție la sectorul privat și, atunci, nu se aplică nicio restricție.

Întrebat dacă vor exista excepții, Tanczos Barna a afirmat: „Sper să nu existe excepții. Trebuie să fie regulă generală. Până la definitivarea textului și aprobarea definitivă, da, există posibilitatea, dar nu s-a pus problema să existe excepții. 

Este o regulă pentru a crea un echilibru și echitate. Dacă ai capacitatea de a munci mai departe după 50, 51 de ani, 52, 48, în funcție de categoria de unde ieși la pensie, dacă poți să mai lucrezi și vrei să lucrezi la stat, atunci înseamnă că te-ai pensionat mai devreme.

Nu pentru că erai prea obosit, nu pentru că n-ai mai putut să contribui la activitatea instituțională și atunci ai o pensie «specială» mai mică, adică beneficiezi de 15%”.  

Amintim că ministerul Muncii a publicat proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat. Față de varianta inițială, modificările vizează doar pensiile speciale și nu se aplică pentru profesori și medici.

Citește și:

Limitarea cumulării pensie-salariu. Bolojan: „Proiectul vizează pensiile necontributive”. De ce sunt exceptați șefii instituțiilor

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
1
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
2
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
3
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
4
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Folder, judge's hammer on table
5
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
Digi Sport
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tanczos Barna, ministrul Finanțelor.
Tanczos Barna, despre banii primăriilor: Dacă nu pot finaliza proiectele PNRR, vom pierde cum pierdem din cauza pensiilor din justiție
FED INVITAT VICEPREMIER REDACTIE ORA 21 241125_28009
Tanczos Barna: Evaziunea fiscală vizată în forță. Operațiunea Jupiter 4: „Vecinul trezit de mascați te face să te gândești de două ori”
Tánczos Barna
Tanczos Barna: Termenul-limită de 28 noiembrie, pentru modificarea pensiilor magistraților, există. Suntem în pericol de a pierde banii
pensie.newsweek
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își retrag banii ca să evite taxele”
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari rămân doar cu 15% din pensie
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Moșteanu, despre lipsa de transparență privind ajutorul pentru...
ID323157_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, despre inițiativa strategică...
rogobete la o sedinta
Alexandru Rogobete anunță modificări în organizarea secţiilor ATI...
FED MOSTEANU REDACTIE ORA 19 241125_32411
România, pe cale să devină a doua putere militară a flancului estic...
Ultimele știri
Cuplu din Germania, reţinut după ce ar fi furat monede în valoare de 1 milion de euro din parcometre
Ionuț Moșteanu, explicații cu privire la studiile sale: „Am oprit Automatica, pentru a munci”. Când a terminat facultatea
Marius Lazurca, despre Nicușor Dan: „Se pregătește în detaliu pentru interacțiunea cu consilierii. Ne-a fixat standarde foarte înalte”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este femeia care le asigură lui Harry și Meghan un trai de lux în SUA. Le pune la dispoziție vile și...
Cancan
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Fanatik.ro
Scandal în campania pentru Primăria Capitalei. Candidata care condamnă femicidul, apărătoarea unui fost...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
El este cel mai în vârstă campion olimpic! Are 98 de ani, dar mai e activ și astăzi: ”Merg 3 ore și jumătate...
Adevărul
Un gigant german cu șapte fabrici în România vrea să concedieze 1.500 de angajați și să vândă divizia...
Playtech
Ce înseamnă „recalculare din oficiu” și „recalculare la cerere”. Care e diferența
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă noul partener de viață al Dacianei Sârbu. Fosta soție a lui Victor Ponta nu s-a...
Digi Sport
Nu mai există cale de întoarcere: divorțează după 17 ani și luptă pentru afacerea de 4.000.000 € din Vaslui
Pro FM
Femeia căreia Freddie Mercury i-a lăsat toată averea: "Toate iubitele m-au întrebat de ce nu o pot înlocui pe...
Film Now
Cum arată Jessica Lange la 44 de ani de la "Poștașul sună întotdeauna de două ori". Anul trecut era pozată în...
Adevarul
Imagini șocante cu momentul în care cinci prizonieri de război ucraineni sunt executați de un soldat rus
Newsweek
Impozit pe pensiile militare, anulat în instanță. Ce se poate face în cazul pensiilor contributive? DOCUMENT
Digi FM
Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana, a murit la vârsta de 80 de ani. „A fost şi este o...
Digi World
Cum să te protejezi de răceală sau gripă dacă cineva bolnav strănută sau tușește spre tine. 5 sfaturi de luat...
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu