Tanczos Barna a spus luni, la Digi24, că proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat are drept obiectiv asigurarea echilibrului și echității. Vicepremierul a declarat că speră să nu existe excepții, însă a adăugat că există posibilitatea ca acestea să apară.

„În primul rând este doar pentru sectorul public. Deci, dacă cineva se angajează după terminarea activității profesionale și se pensionează la o vârstă anticipată, pe reguli speciale, valabile pentru anumite domenii, dacă se reangajează în sectorul public, dacă intră în vigoare această regulă va beneficia de 15% din salariul care nu este pe contributivitate, acea pensie extra care se acordă pentru anumite categorii de angajați, pentru specificul activității și pentru care, de fapt, are și o regulă distinctă de pensionare.

Intră în această categorie judecătorii, procurorii, militarii, polițiști, jandarmii și cei din celelalte structuri, SRI, SIE și alte structuri similare.

Dacă se angajează la privat, poate să-și primească pensia integral, și cea de contributivitate și cea «specială». Prin activitatea prestată și prin valoarea adăugată realizată, contribuie la economie, are o contribuție la sectorul privat și, atunci, nu se aplică nicio restricție.

Întrebat dacă vor exista excepții, Tanczos Barna a afirmat: „Sper să nu existe excepții. Trebuie să fie regulă generală. Până la definitivarea textului și aprobarea definitivă, da, există posibilitatea, dar nu s-a pus problema să existe excepții.

Este o regulă pentru a crea un echilibru și echitate. Dacă ai capacitatea de a munci mai departe după 50, 51 de ani, 52, 48, în funcție de categoria de unde ieși la pensie, dacă poți să mai lucrezi și vrei să lucrezi la stat, atunci înseamnă că te-ai pensionat mai devreme.

Nu pentru că erai prea obosit, nu pentru că n-ai mai putut să contribui la activitatea instituțională și atunci ai o pensie «specială» mai mică, adică beneficiezi de 15%”.

Amintim că ministerul Muncii a publicat proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat. Față de varianta inițială, modificările vizează doar pensiile speciale și nu se aplică pentru profesori și medici.

