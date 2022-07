Tanczos Barna: Protecţia mediului nu este doar obligaţia unor state. Toate ţările trebuie să îşi asume un rol, e interesul nostru comun

Protecţia mediului nu este obligaţia doar a unor state, ci toate ţările trebuie să îşi asume un rol, susţine ministrul Mediului, Tanczos Barna, care va conduce în SUA delegaţia României la reuniunea Forumului Politic la Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă. "Voi sublinia, la New York, că toate obiectivele de dezvoltare durabilă trebuie să fie în concordanţă cu caracteristicile economice şi sociale ale comunităţilor noastre locale", a transmis ministrul.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, citat de Agerpres, în perioada 5-18 iulie 2022, la New York, are loc cea de-a 10-a reuniune a Forumului Politic la Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă, organizată sub auspiciile Consiliului Economic şi Social al ONU.

Forumul Politic la Nivel Înalt (High Level Political Forum - HLPF) privind Dezvoltarea Durabilă reprezintă cea mai importantă platformă a Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul dezvoltării durabile care asigură leadership-ul politic, liniile de acţiune, acţiunile următoare, precum şi examinarea progreselor realizate de către Statele Membre ONU, în procesul de implementare a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă şi a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) incluse în Agendă.

La sesiunea din acest an a forumului, un număr de 44 de ţări vor efectua evaluări naţionale voluntare ale implementării Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, precizează MMAP. Tema din acest an a Forumului este "Reconstruirea mai bună după pandemia de COVID-19, avansând în acelaşi timp implementarea deplină a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă".

Forumul Politic la Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă va reflecta asupra modului în care politicile de redresare pot inversa impactul negativ al pandemiei asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă şi pot duce ţările pe calea realizării viziunii Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Evenimentul include şi un segment ministerial ce se va desfăşura în perioada 13 - 15 iulie 2022.

Ministrul Mediului participă la Forumul Politic privind Dezvoltarea Durabilă

Conform sursei citate, ministrul Barna Tanczos participă la lucrările segmentului ministerial al Forumului, în perioada 13-15 iulie. Acesta va susţine o intervenţie pe 14 iulie la masa rotundă ministerială, cu tema "Accelerarea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă până în 2030: abordarea crizelor în curs şi depăşirea acestor provocări".

De asemenea, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor va avea o alocuţiune la evenimentul conex intitulat "Reconstruirea mai bună: măsurarea şi sporirea coerenţei politicilor pentru realizarea efectivă a obiectivelor de dezvoltare durabilă până în 2030" pe care România îl organizează, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă şi în colaborare cu Guvernul Italiei, Guvernul Luxemburgului şi OECD, cu sprijinul Misiunii Permanente a României la ONU, New York.

"Noile realităţi ne arată că avem o responsabilitate globală: trebuie să discutăm despre sustenabilitate şi obiectivele noastre ţinând cont de complexitatea internaţională a subiectului. La Forumul Politic la Nivel Înalt al ONU analizăm, zilele acestea, progresele înregistrate în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Agenda 2030 a Organizaţiei Naţiunilor Unite se referă, pe lângă stoparea schimbărilor climatice, la modul în care trebuie să sprijinim dezvoltarea durabilă şi modul în care gestionăm provocările economice, sociale şi de mediu. Consecinţele pandemiei şi ale războiului din Ucraina reprezintă noi provocări pentru toate ţările. Cu toate acestea, nu trebuie să uităm un lucru: protecţia mediului nu este obligaţia doar a unor state, ci toate ţările trebuie să îşi asume un rol. Este interesul nostru comun! De aceea voi sublinia în discursurile mele la New York că toate obiectivele de dezvoltare durabilă trebuie să fie în concordanţă cu caracteristicile economice şi sociale ale comunităţilor noastre locale", a declarat şeful de la Mediu, în marja deschiderii lucrărilor segmentului ministerial al HLPF.

MMAP reaminteşte că are în responsabilitate implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă cu referinţă la mediu, astfel: ODD6 - Apă curată şi sanitaţie - Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi; ODD12 - Consum şi producţie responsabile - Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile; ODD13 - Acţiune climatică - Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor; ODD14 - Viaţa acvatică - Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă; ODD15 - Viaţa terestră - Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deşertificării, stoparea şi repararea degradării solului şi stoparea pierderilor de biodiversitate.

