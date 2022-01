Ministrul Mediului a declarat, marți seara, la Digi24, că folosirea lemnului de foc pentru încălzirea locuinţelor este esenţială, iar România are nevoie de un program social destinat celor care folosesc lemne, în contextul în care şi această resursă s-a scumpit. Întrebat dacă ar recomanda montarea unei astfel de centrale, Tanczos Barna a spus "fără doar și poate" și a dat exemplul Austriei, care se bazează în continuare pe lemn, chiar dacă pe alte tehnologii, "pe tocătură, pe pelerizare și automatizare, reușind astfel să reducă foarte mult emisiile".

"Sunt foarte multe state care nu vor renunța la lemnul de foc, această sursă regenerabilă care ocupă un loc important în balanța energetică în foarte multe state membre (ale Uniunii Europene - n.r.). Există o tendința său o direcție a comisiei în sensul reducerii fosilului în balanță energetică, dar pentru încălzirea locuințelor lemnul este esențial. Inclusiv RPN (Regia Națională a Pădurilor - n.r.) pornește un program național de dezvoltare a rețelei de valorificare a lemnului pentru cetățean, încât pe lanțul de valorificare să nu existe mulți interpuși care cresc de la pas la pas prețul. A existat o tendință pe piata mondială de creștere a prețuluui.

Și lemnul de foc s-a scumpit, dar trebuie să existe la nivel naţional un program social pentru lemn, trebuie să existe acest sprijin din partea statului pentru lemnul de foc, trebuie să existe o reţea bine dezvoltată de valorificare a lemnului astfel încât să nu fie foarte mulţi intermediari şi trebuie să investim foarte mult în eficienţa centralelor termice pe lemn. Trebuie să venim cu un program naţional pe acest domeniu", a declarat Ministrul Mediului.

Întrebat dacă recomandă montarea unei centrale pe lemne, Tanczos Barna a răspuns afirmativ. Ministrul a dat și exemplul propriu și a precizat că locuiește în mediul rural și de 22 de ani se încălzește cu centrală pe lemne.

"Da, sigur. Fără doar și poate! Eu stau la țară. Am de 22 de ani centrală pe lemn, aceeași centrală adusă din Suedia. Am și centrală pe gaz, dar an de an facem căldură în casă bazându-ne pe centrală pe lemne. Lemnul provind din uscături sau fag, care nu se poate folosi pentru industrializare. E soluția ideală pentru mediul rural. Nu e nicio rușine. În Austria, ei se bazează în continuare pe lemn, dar pe alte tehnologii, pe tocătură, pe pelerizare, automatizare, reduc foarte mult emisiile. E drumul pe care trebuie să mergem și noi. Nu putem de azi pe mâine, ci pe un alt sistem național, pe alternativele care vin cu timpul. Și gazele care vin cu timpul și energia electrică va veni cu timpul și pompele de căldură pot apărea, dar încă o dată, nu vor înlocui de azi pe mâine centralele pe lemn", a conchis Ministrul Mediului, la Digi24.

