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Video Țânțarii nu înțeapă la întâmplare oamenii. Medic: „Sunt mai mulți factori care pot să ne facă atractivi”. Ce categorie este mai expusă

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Femeie care se scarpină la gât după ce a fost mușcată de țânțar
Foto: Profimedia Images
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Țânțarii nu aleg la întâmplare persoanele pe care le înțeapă și nici nu sunt atrași de cei cu „sângele dulce”. Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București, a explicat ce îi face pe unii oameni mai atractivi pentru aceste insecte.

 

„Trebuie să înțelegem că de țântari nu scăpăm și încălzirea globală nu face decât să încurce mai mult lucrurile”, a declarat Adrian Marinescu, managerul Institutului „Matei Balș”.

Medicul a explicat că diferențele dintre persoane nu înseamnă că unele sunt complet ignorate de țânțari, ci că anumite caracteristici le pot face mai atractive pentru insecte.

„Aici discutăm de o probabilitate mai mare și nu e vorba doar de dioxidul de carbon, care e produs într-o cantitate mai mare, și sigur că la adulți cantitatea crește.

Să știți că femeile gravide, din considerente obiective, sunt mai atractive. În plus, e vorba și de temperatura corpului”, a afirmat el.

De asemenea, acesta a punctat că „sunt mai mulți factori care, la un moment dat, pot să ne facă mai atractivi”. 

„Faptul că suntem transpirați, dioxid de carbon în cantitate mai mare, temperatura corpului care la un moment dat este crescută. Se vorbește din studii chiar și de grupa de sânge, se pare că grupa de sânge 0 ar însemna un risc ceva mai mare”, a declarat Adrian Marinescu.

El a mai precizat și faptul că acestea sunt diferențe și „nu înseamnă că pe ceilalți ne lasă în pace”. 

Editor : C.S.

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