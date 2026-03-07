Live TV

Târg de cariere IT&C la Palatul Parlamentului. „Poți să vezi ce caută angajatorul, să descoperi ce-ți lipsește”

A început Târgul de cariere IT&C, de la Palatul Parlamentului. Sunt prezente zeci de companii, atât din România cât și din străinătate, printre care și Grupul DIGI. Încă din prima zi, mii de studenți și absolvenți i-au călcat pragul, pentru a vedea oportunitățile de carieră, internship-urile oferite și programele de practică din industria tehnologiei și a ingineriei.

Pasionat de mic de tehnologie, Andrei a ales să studieze la Facultatea de Matematică și Informatică din București. Acum este anul doi și a venit la Târgul de joburi în IT și Comunicații pentru a-și găsi un stagiu de practică pe timpul verii.

Andrei: Din clasa a șasea am început să programez și nu m-am mai oprit. Mi-a plăcut mult asta. E foarte important, trebuie să ai proiecte personale ca să ții pasul. Acum se pune accent pe AI, trebuie să ai experiență și cu asta. Eu aș căuta web în general. Sunt pasionat de websiteuri. Până acum am vorbit cu cei de la DIGI și sunt destul de satisfăcut, chiar mi-au răspuns la multe întrebări pe care le aveam.

Deși majoritatea participanților au urmat un profil tehnic, Cristian a terminat Litere. S-a reorientat, însă, spre IT& Comunicații, pentru avantajele aduse de un job în domeniu.

Cristian: Am căutat un domeniu mai potrivit mie, să lucrez și de acasă, din când în când. M-am pregătit și individual, am făcut și cursuri pe lângă. Acasă mi-am făcut rețeaua mea, cu diferite dispozitive și îmi fac acasă și un server cu homelab si diverse servicii, o aplicație de stocat fotografii, mai multe nebunii.

Viitorii specialiști în domeniu pot sta de vorbă cu reprezentanții a 35 de companii. Printre acestea se numără și Grupul DIGI.

David Grapa, Project Manager LSAC București: Avem peste 35 de firme, ne bucurăm de un progres în ceea ce privește numărul de participanți. În 6 ore am avut peste 3.000 participanti, avem domenii diverse din care participă firme anul acesta, giganți ai industriei, multe dintre ele deja dezvoltă tehnologii pentru milioane de oameni. Studenții par foarte motivați. E bine că avem profesioniști în dom care îi ajută cu sfaturi. Este locul în care poți să vezi ce caută angajatorul, în care poți să descoperi ce-ți lipsește.

Evenimentul de la Parlament, organizat de Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare, se încheie duminică, la ora 16.00.

Anul trecut, mai bine de 4.500 de participanți au ajuns la târg și au fost înregistrate în jur de 13.000 de aplicări pentru joburile și programele oferite.

