Tarifele la apă şi canalizare în aprilie 2026. Județele în care se plăteşte cel mai mult

Data publicării:
Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare diferă considerabil între judeţele din România, potrivit celor mai recente date publicate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), valabile la 1 aprilie 2026.

Conform datelor oficiale, costul cumulat pentru apă potabilă şi canalizare (fără TVA) porneşte de la aproximativ 10–11 lei/mc şi depăşeşte, în unele cazuri, 21 lei/mc, ceea ce înseamnă că, în anumite zone, tarifele sunt aproape duble faţă de cele mai mici preţuri practicate, potrivit News.ro.

Cele mai ridicate valori sunt înregistrate în special în estul ţării. De exemplu, în Vaslui, preţul cumulat ajunge la 21,49 lei/mc fără TVA, iar în Iaşi la 21,17 lei/mc. Tarife de peste 20 lei/mc sunt practicate şi în alte zone, precum Neamţ sau Mediaş, dar şi în oraşe ca Târgovişte sau Turda.

La polul opus, potrivit datelor centralizate pe https://www.news.ro/tarife-apa, cele mai mici tarife sunt înregistrate la Ploieşti – 10,02 lei/mc, Bucureşti – 10,43 lei/mc şi Ilfov (Chiajna) – 10,48 lei/mc.

Media naţională este de aproximativ 15,87 lei/mc fără TVA, ceea ce arată că majoritatea tarifelor se situează în jurul acestei valori.

Diferenţele de preţ sunt influenţate de mai mulţi factori locali, de la specificul infrastructurii şi sursele de apă, până la costurile de operare, inclusiv cele pentru energia necesară pentru captarea, tratarea şi distribuţia apei.

În România există zeci de operatori regionali de apă şi canalizare, fiecare cu propriile planuri de investiţii şi particularităţi de cost, ceea ce se reflectă în variaţiile semnificative ale tarifelor la nivel naţional.

În 2026, tarifele au fost majorate în mai multe regiuni, după aprobarea ANRSC, creşterile depăşind, în unele cazuri, 10–15% faţă de anul anterior.

Lista completă a tarifelor, actualizată lunar, este publicată de ANRSC şi reflectă evoluţia constantă a costurilor pentru aceste servicii esenţiale.

