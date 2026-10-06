TAROM: Actualizările la site ar putea afecta vizibilitatea reală a disponibilităţii de locuri pe zborurile internaţionale

Actualizările efectuate la website-ul TAROM vor afecta vizibilitatea reală a disponibilităţii de locuri pe zborurile internaţionale, în următoarele zile, informează operatorul naţional aerian, într-un comunicat de presă transmis, marţi, Agerpres.

„În contextul informaţiilor apărute în spaţiul public, TAROM informează publicul şi pasagerii că operaţiunile de zbor se desfăşoară normal. În această perioadă, compania efectuează lucrări de actualizare a website-ului şi de verificare a sistemelor de rezervări. Ca urmare, în următoarele zile pot apărea temporar dificultăţi în procesul de achiziţie a biletelor, precum şi situaţii în care disponibilitatea locurilor afişată online nu reflectă în timp real situaţia din sistemul de rezervări, în special în cazul zborurilor internaţionale”, se precizează în comunicat.

În acest context, reprezentanţii TAROM menţionează că pasagerii care întâmpină astfel de dificultăţi sunt rugaţi să contacteze Call Center-ul companiei pentru verificarea directă a locurilor disponibile şi asistenţă în efectuarea rezervării şi achiziţiei biletelor.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010.

Transportatorul deţine o flotă de 14 aeronave şi are în portofoliul său un număr de peste 50 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din anul 1993, TAROM este companie-membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).

Editor : Liviu Cojan