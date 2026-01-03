Live TV

TAROM anunță posibile perturbări ale zborurilor duminică spre și dinspre Amsterdam. Recomandări pentru pasageri

Data actualizării: Data publicării:
aeronava tarom
Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Profimedia Images

Compania TAROM anunţă că şi duminică sunt aşteptate perturbări în operarea Aeroportului Amsterdam Schiphol, din cauza ninsorilor puternice. Astfel, zborurile ar putea avea întârzieri sau ar putea fi anulate, pasagerii fiind sfătuiţi să verifice statusul acestora.

„Din cauza condiţiilor meteo de iarnă severe la aeroportul Amsterdam Schiphol (AMS), operaţiunile sunt afectate”, arată compania Tarom, referindu-se la ziua de duminică.

Potrivit sursei citate, ⁠capacitatea aeroportului este redusă, ⁠operaţiunile de degivrare generează întârzieri mari şi ⁠pot apărea întârzieri semnificative şi anulări de zboruri.

„Dacă ai un zbor TAROM spre sau dinspre Amsterdam pe 04 ianuarie 2026: ⁠verifică frecvent statusul zborului tău – https://fs.tarom.info/, ⁠urmăreşte mesajele şi notificările TAROM, ⁠alocă timp suplimentar pentru călătorie, ⁠ia în calcul posibile reprogramări. Dacă te hotărăşti din timp şi, având în vedere condiţiile nefavorabile, alegi să nu te prezinţi la îmbarcare, poţi reprograma gratuit călătoria pe alte curse TAROM, în funcţie de disponibilitatea locurilor. Te rugăm să anunţi cât mai curând Call Center-ul TAROM sau agenţia de la care ai achiziţionat biletul”, transmit reprezentanţii companiei aeriene.

Ei precizează că soluţii de rerutare sunt puse la dispoziţie în limita locurilor disponibile pe zborurile Tarom, în funcţie de condiţiile operaţionale existente. Un anunţ similar a fost făcut de compania Tarom pentru ziua de sâmbătă.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
photo-collage.png (32)
2
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
3
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații...
Dmitri Medvedev
4
Medvedev cere țărilor lumii să se „înarmeze la maximum”, după ce Maduro a fost capturat...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
5
Rusia a cerut pe cale diplomatică Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier...
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii
Digi Sport
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Maho Beach Airplanes St. Martin Maarten Caribbean Island Netherland Antilles
Companiile aeriene suspendă sute de zboruri în Caraibe după atacurile SUA în Venezuela
POIANA BRASOV zapada la munte
Urmează trei zile cu ninsori abundente la munte. Risc crescut de avalanșe, avertizează ANM
avion de patrulare P-8A Poseidon
SUA au aprobat vânzarea de avioane în valoare de 1,8 miliarde dolari pentru Danemarca, în timp ce Trump amenință că anexează Groenlanda
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Cod galben după alertele de vreme severă din țară. Ce temperaturi aduc ultimele zile din 2025
F-35
Pentagonul are prea puține F-35 funcționale. Cazuri în care avioane au fost transfomate în piese de schimb pentru alte aparate
Recomandările redacţiei
trump
Trump: SUA vor conduce Venezuela pe durata tranziției și sunt...
bolojan sustine o conferinta de presa
Ilie Bolojan a anunțat principalele reforme din 2026. Când va fi...
nicolas maduro la bordul USS Iwo Jima
Prima imagine cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat de SUA
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan critică dur judecătorii CCR care au lipsit de la ședința...
Ultimele știri
Ilie Bolojan își dorește mai multe investiții străine în România: „Înseamnă transfer de tehnologie, asta înseamnă locuri de muncă”
Ce a răspuns Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă și-a plătit taxele pe 2026
Noul lider de la Caracas spune că Venezuela nu va fi „colonia vreunei națiuni”. Reacția lui Donald Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Logodnica a vrut o nuntă de zeci de mii de dolari, mirele a anulat-o de tot. Ce a descoperit bărbatul de l-a...
Cancan
Motivul REAL pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are...
Fanatik.ro
Fotbalistul român crescut de Juventus și Manchester City umilește Franța la „mondialul” lui Piqué! Pasă de...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Scene șocante la derby-ul Cataluniei! Fanii lui Espanyol au aruncat cu bancnote cu chipul lui Joan García...
Adevărul
Afacerea care câștigă teren în România. O familie întoarsă din Germania a făcut profit dintr-o cultură...
Playtech
Noi imagini tulburătoare cu momentul în care izbucnește incendiul. Ce s-a văzut pe filmări la ora 1:26
Digi FM
Prințul Louis are concurență serioasă în familia regală. Cine e năzdrăvanul cu sânge albastru
Digi Sport
Prima decizie majoră! Cei doi oameni anchetați penal după dezastrul din Elveția
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Ce înseamnă îndepărtarea lui Maduro de la putere și ce urmează pentru Venezuela
Newsweek
Sistemul de pensii nu se mai susține. Cum trebuie regândit pentru ca pensionarii să ia bani și peste 20 ani?
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...