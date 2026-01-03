TAROM anunță posibile perturbări ale zborurilor duminică spre și dinspre Amsterdam. Recomandări pentru pasageri

Compania TAROM anunţă că şi duminică sunt aşteptate perturbări în operarea Aeroportului Amsterdam Schiphol, din cauza ninsorilor puternice. Astfel, zborurile ar putea avea întârzieri sau ar putea fi anulate, pasagerii fiind sfătuiţi să verifice statusul acestora.

„Din cauza condiţiilor meteo de iarnă severe la aeroportul Amsterdam Schiphol (AMS), operaţiunile sunt afectate”, arată compania Tarom, referindu-se la ziua de duminică.

Potrivit sursei citate, ⁠capacitatea aeroportului este redusă, ⁠operaţiunile de degivrare generează întârzieri mari şi ⁠pot apărea întârzieri semnificative şi anulări de zboruri.

„Dacă ai un zbor TAROM spre sau dinspre Amsterdam pe 04 ianuarie 2026: ⁠verifică frecvent statusul zborului tău – https://fs.tarom.info/, ⁠urmăreşte mesajele şi notificările TAROM, ⁠alocă timp suplimentar pentru călătorie, ⁠ia în calcul posibile reprogramări. Dacă te hotărăşti din timp şi, având în vedere condiţiile nefavorabile, alegi să nu te prezinţi la îmbarcare, poţi reprograma gratuit călătoria pe alte curse TAROM, în funcţie de disponibilitatea locurilor. Te rugăm să anunţi cât mai curând Call Center-ul TAROM sau agenţia de la care ai achiziţionat biletul”, transmit reprezentanţii companiei aeriene.

Ei precizează că soluţii de rerutare sunt puse la dispoziţie în limita locurilor disponibile pe zborurile Tarom, în funcţie de condiţiile operaţionale existente. Un anunţ similar a fost făcut de compania Tarom pentru ziua de sâmbătă.

