Tatăl femeii de 25 de ani din comuna Beciu, Teleorman, care a fost ucisă pe stradă de fostul soț, în fața copilului de 3 ani, a declarat că a cerut ajutorul Poliției de nenumărate ori, însă autoritățile nu au luat nicio măsură. „Spuneau că nu au ce să-i facă”, a declarat bărbatul.

„De câte ori am sunat la 112 și la poliție și ce măsuri au luat? Și de câte ori a încălcat el ordinul de protecție?! Venea și oprea mașina, și sunam, și spuneau că e drum public. E drum public, dar nu oprești la mine la poartă”, a declarat bărbatul.

Tatăl victimei a mai spus că individul acuzat venea la poarta casei lor și „se lua de noi, începea să mă înjure și nu se lua nicio măsură”.

„Am fost bătut de taică-su, am coastele rupte de la taică-su, am chemat poliția”, a mai afirmat el.

Acesta a mai declarat și că polițiștii „nu luau măsuri”.

„Spuneau că nu au ce să-i facă. Ziceau că e dosarul la Tribunal și că trebuie să se judece, și că până atunci justiția nu are ce să-i facă”, a afirmat bărbatul.

Femeia în vârstă de 25 de ani, mamă a trei copii, a fost omorâtă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț sâmbătă, în comuna Beciu, din Teleorman, sub privirile copilului lor de doar trei ani.

Victima avea un ordin de protecție împotriva bărbatului. Anterior, acesta o răpise și o violase, potrivit Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman. Femeia nu ar fi dorit montarea unui sistem de monitorizare electronică, iar polițiștii s-ar fi conformat.

Luni, Poliţia Română a declanşat o anchetă internă la IPJ Teleorman, după cazul femeii ucise.

În caz de urgență apelați numărul Telverde destinat victimelor violenței domestice - 0800.500.333.

Editor : C.S.