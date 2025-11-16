Tatăl fetiței moarte după anestezia efectuată la clinica privată din Capitală a făcut noi dezvăluiri șocante despre seara în care și-a pierdut copila. Într-o intervenție acordată în exclusivitate pentru Digi24, bărbatul acuză personalul medical că nu era pregătit pentru intervenția efectuată, că nu a informat părinții la timp despre ceea ce se întâmpla în sala de operație, că a acționat cu întârziere pentru salvarea vieții copilei - ba mai mult, a încercat să mușamalizeze întregul caz. „Nu aveau aparatură, nu aveau absolut nimic pentru intervenție, nici măcar trusă de prim ajutor nu aveau - erau total nepregătiți. Abia după o oră și ceva au venit asistentele la soție și i-au spus că fetița este în stop cardio-respirator. Între timp, încercau cu disperare să șteargă datele de pe camerele de luat vederi”.

Tatăl fetiței moarte după anestezie face noi acuzații dure la adresa clinicii stomatologice din Sectorul 3 al Capitalei, pe care o acuză că nu avea pregătirea și dotările necesare pentru intervenții majore. Bărbatul a detaliat cum s-au petrecut lucrurile în seara tragediei.

„Soția a intrat acolo în clinică, a semnat protocoalele dânșilor, printre care și o hârtie conform căreia trebuia să fie informată în timp real despre starea fetiței - cu poze, audio, video, cum s-a întâmplat și data trecută, atunci când au operat-o. Așadar, fetița a ajuns în camera de intervenție împreună cu soția, i s-a făcut anestezia, apoi soția a trebuit să iasă, pentru că nu i se permitea să rămână în camera unde are loc operația. Nimeni nu are voie, conform protocolului - niciun părinte. Doar personalul medical, atât. La un sfert de oră sau 20 de minute din momentul în care soția a ieșit din sala de operație, adică la 17.05, fetița a rămas sedată. Apoi, pe la 17.20-17.25, au început să iasă asistentele, să meargă la Recepție, să intre înapoi, apoi din nou să iasă din sala de operație. Au început să se ducă în celălalt corp - unde mai aveau o clinică, veneau cu tot felul de instrumente”.

„Nu erau deloc pregătiți, nu aveau aparatură”

Modul în care au decurs lucrurile imediat după anestezie, l-a determinat pe bărbat să ajungă la o concluzie șocantă: „Nu știu ce a văzut soția acolo, dar nu aveau aparatură, nu aveau absolut nimic pentru intervenție, nu aveau trusă de prim ajutor, erau total nepregătiți. N-aveau nici măcar autorizație - ați văzut că a anunțat-o și Ministrul Sănătății, însă Ministerul trebuia să știe despre treaba asta. Nu știu cum știa că n-aveau în centrul Bucureștiului autorizații de funcționare. Aici este vina și a Ministerului Sănătății”, a spus tată fetiței.

După o oră, familia a aflat că fetița nu mai avea semne vitale.

„Abia după o oră și ceva au venit asistentele la soție și au spus că fetița este stop cardio-respirator. Tot în acel moment a fost apelat și Serviciul SMURD. (...) Asistentele au chemat persoana care se ocupă de sistemul audio- video în incinta clădirii, a venit persoana aceea. De ce a venit persoana aceea? A fost o încercare de a mușamaliza totul, pentru că știau că sunt nepregătiți, că-n autorizație, că n-au nimic... a venit persoana aceea, a venit avocatul dânșilor, a venit toată lumea. Veneau medici de acasă atunci, la ora 18:00, când clinica era aproape închisă și fetița mea era ultimul pacient”, a acuzat bărbatul.

Acesta a declarat că nu va precupeți niciun efort pentru a-și face dreptate.

„Au chemat-o să o omoare. Noi le-am arătat analizele cerute de dânșii cu o zi înainte, am făcut analizele pe care ei le-au cerut și care au indicat valori foarte mari la ficat, de șase ori mai mari decât limita admisă. (...) Au spus că nu este nicio problemă, că putem veni pentru intervenție - un răspuns sec. Voi merge la Poliție să scoată din telefon toate conversațiile cu dânșii, voi merge peste tot să-mi fac dreptate, merg până la capăt pentru dreptatea copilului meu, pentru că doar asta mi-a mai rămas”.

