Live TV

Video Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea mare. Au omorât-o, asta e părerea mea”

Data actualizării: Data publicării:
tata-fetita-cabinet stomatologic
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic. Foto: Captură video Digi24

Tatăl copilei de doi ani care a murit într-un cabinet stomatologic din București a făcut primele declarații. Părintele a declarat că fetița trebuia să facă două tratamente de canal, iar analizele acesteia indicau valori de șase ori mai mari la ficat.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

„I-am făcut niște analize fetiței, că știam că trebuie să aibă o intervenție la dinți. Trebuia să facă două tratamente de canal. Analizele fetiței au ieșit aseară, în jurul orei 21 - 22. Soția le-a trimis doctorului, i-a spus că niște valori la ficat au ieșit mai mari, de 6 ori decât este limita. A spus că vorbește astăzi cu doamna anestezistă. După 20 de minute, după ce a sedat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-a anunțat abia după o oră și ceva. Și ambulanță, la fel, a venit după o oră și ceva. Nu ne-a lăsat să intrăm nici acum. Au trecut patru ore”, a spus tatăl copilei.

Conform acestuia, fetița nu avea nicio problemă de sănătate: „Nu avea nicio problemă, absolut nicio problemă. I-au ieșit niște valori la ficat mai mari de șase ori decât trebuie, dar nu avea”.

Întrebat dacă și-a dat acordul scris pentru ca micuța să fie sedată, tatăl a explicat: „Da, păi te pune să semnezi. A semnat soția. Are mesaje soția cu doamna doctor pe WhatsApp, unde i-a spus că mai bine ar fi să schimbăm programarea, și doamna doctor i-a spus că nu, să vină, că este ok.

Nu am ce să vă spun, durerea e prea mare. Au omorât-o, asta este părerea mea. Nu știu ce a fost, inconștiență, neatenție”, a adăugat bărbatul.

Amintim că fetița de 2 ani a murit, joi seară, într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei. Copilul a intrat în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitat. Poliţia Capitalei a deschis o anchetă.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
Christopher-Eppinger foto petrichor
3
Povestea tânărului de 31 de ani din Germania care a făcut 250 de milioane de euro din...
Petr Pavel
4
Președintele ceh avertizează NATO să răspundă la încălcările spațiului aerian: „Rusia...
Lansarea cu peripeții a robotului rusesc Aidol. F
5
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut...
Imagini neverosimile: Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest golănesc! A urmat un întreg "show"
Digi Sport
Imagini neverosimile: Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest golănesc! A urmat un întreg "show"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Matthew Whitaker
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, declarație la Cincu: „Avem...
rafinaria petrotel lukoil
Ilie Bolojan, despre operațiunile Lukoil din România, în contextul...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Daniel Băluță, despre contracandidații săi: „Îi respect pe Ciprian...
echipe de cercetare la locul unde s-a probabusit drona in zona grindu
Șeful Statului Major, despre drona căzută în zona Grindu: Nu a fost...
Ultimele știri
Dragoș Pîslaru, despre jalonul PNRR privind pensiile magistraților: Termenul de 28 noiembrie nu poate fi negociat
Fostul președinte georgian, Saakașvili, i-a cerut lui Zelenski să îi acorde statutul de prizonier în războiul Rusiei împotriva Ucrainei
Marcel Ciolacu îl atacă dur pe premierul Ilie Bolojan: „A confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României. Totul este blocat”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
copil stomatologie s3
O fetiţă de 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din Capitală. A intrat în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitată
livrator-agresiune-bucuresti
Încă un livrator străin a fost agresat în București. Un tânăr a încercat să-i fure scuterul, dar a fost imobilizat
Autospecială de pompieri ISU, intervenție, București,
Țeavă de gaz avariată în timpul unor lucrări, în București. 20 de persoane au fost evacuate și alimentarea cu gaz a fost întreruptă
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTg4ZDk2Y2MzMWI1N2NmZDY3NWFlYTc4YWE4MDQwYTBk.thumb
Percheziţii la firme de ride-sharing din București și alte trei județe, suspectate de evaziune fiscală. Cât e prejudiciul
photo-collage.png - 2025-09-01T214234.151
Ce șanse sunt să se rupă coaliția după alegerile din Capitală. Kelemen Hunor : „Abia atunci o să fie mai rău”
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones pare aproape la fel de tânără ca Jenna Ortega, colega ei de 23 de ani. Apariția care a...
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
Cât trebuie să plătească tinerii care vor să înoate alături de David Popovici. Anunțul făcut de marele campion
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Ce afaceri are cel mai nou deputat PSD ajuns în Parlament. Contracte de milioane de lei cu statul pentru...
Adevărul
Caz tragic la o clinică dentară din București: o fetiță de doi ani a murit după o anestezie. Rogobete: „Sper...
Playtech
Minivacanţă de sărbători: câte zile libere vor avea românii de Crăciun şi începutul anului 2026
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Pro FM
CRBL, despre despărțirea de soția sa: „Cea mai mare minciună este că mi-aș fi părăsit familia!” Ce spune...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Newsweek
CSM vrea o „tăiere” a pensiilor speciale care le-ar oferi pensii între 32.000 și 80.000 lei. Mai mari ca azi
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Morgan Freeman dezvăluie secretul longevității sale la 88 de ani. Sfatul primit de la Clint Eastwood care i-a...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA