Tatăl fetiței care a murit la dentist: Au vrut să mușamalizeze. În timp ce o resuscitau, ei chemaseră avocatul, erau foarte stresaţi

Tatăl fetiţei de doi ani care a murit la o clinică din Bucureşti după ce a fost sedată pentru o intervenţie stomatologică îi acuză pe reprezentanţii unităţii medicale că ar fi încercat să ascundă dovezi şi că ar fi chemat pe cineva care ştie să umble la sistemul de monitorizare video. De asemenea, el mai susţine că reprezentanţii clinicii ar fi chemat avocatul înainte ca ei să afle că fetiţa lor murise deja.

Tatăl fetiţei care a murit într-un cabinet stomatologic a declarat, sâmbătă, pentru Antena 3 CNN, că anchetatorii trebuie să verifice camerele video de la clinică deoarece acestea au înregistrat tot ce s-a întâmplat acolo.

„Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei chemaseră avocatul, juristul şi probabil le-a spus ce să facă. Erau foarte stresaţi. Spuneau încontinuu să cheme băiatul cu camerele, băiatul cu sistemul video. A venit cu o cheie, s-a dus acolo, nu ştiu ce a făcut, a plecat. Rog organele competente şi instituţiile statului să îşi facă datoria cât mai transparent şi să verifice foarte bine camerele, că acolo se vede tot şi de acolo se pot lua cele mai mari probe şi cele mai multe, pentru că s-a dus viaţa unui copil de doi ani, care era sănătos”, a povestit bărbatul, potrivit News.ro.

El a precizat că analizele fetiţei înregistraseră valori mai mari decât cele normale, dar cei de la clinica stomatologică au insistat ca ei să o ducă acolo.

„Într-adevăr, ieşiseră nişte valori la analize mult mai mari, noi am insistat să nu ne ducem, că lumea spune că ne-am dus copilul la moarte, cum să ducem copilul la moarte? Am dus copilul la o clinică bună, unde mai făcusem acolo o operaţie, am vrut ce e mai bun pentru copil, dar nu ştiam noi că ei o omoară. N-au decis să o omoare, teoretic, dar, practic uitaţi ce s-a întâmplat. Ei au insistat să venim. (...) Aş vrea ca doamna anestezistă să iasă public să ne spună de ce ne-a chemat cu aşa insistenţă. Eu nu văd decât un singur motiv, de bani”, a mai declarat bărbatul.

El îi mai acuză pe reprezentanţii clinicii de faptul că au chemat ambulanţa când fetiţa era deja moartă.

Tatăl fetiţei a mai precizat că aceasta avea o infecţie la dinţi şi de aceea au mers cu ea la clinică. El a adăugat că mai fuseseră în urmă cu câteva luni pentru tratament similar şi atunci nu a fost nicio problemă.

Copila a fost înmormântată, sâmbătă, iar mama ei nu a putut fi prezentă la ceremonie.

Fetiţa de doi ani a murit joi, după ce a fost sedată pentru o intervenţie stomatologică, la o clinică de specialitate din Bucureşti.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Poliţiei Capitalei, iniţial sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Ulterior, dosarul a ajuns la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Primele rezultate ale autopsiei: „Nu trebuia să fie anesteziată”

Fetița de doi ani care a murit joi într-o clinică de stomatologie din București ar fi avut afecțiuni medicale preexistente și nu ar fi trebuit să fie anesteziată, au declarat surse medicale pentru Digi24. Urmează ca medicii legiști să decidă dacă anestezistul din clinica dentară ar fi putut să-și dea seama de acea afecțiune.

Concluziile preliminare transmise de către medicii de la INML, cei care au și făcut autopsia fetiței, arată că decesul acesteia ar fi venit în timpul intervenției stomatologice, pentru că fetița avea o patologie cronică, preexistentă, complexă. Surse medicale susțin că fetița că avea mai multe afecțiuni și nu ar fi trebuit să fie anesteziată.

Medicii legiști au cerut toate documentele medicale de la părinți, de la medicul de familie al copilului și, de asemenea, toate documentele cu ce i s-a administrat în clinică aseară, în timpul intervenției stomatologice. Le vor pune pe toate cap la cap pentru a vedea exact dacă medicul anestezist din clinică ar fi putut să-și dea seama de acea afecțiune. Toate aceste detalii vor fi stabilite însă în zilele următoare, când se vor corobora toate datele.

