Live TV

Tatăl fetiței care a murit la dentist: Au vrut să mușamalizeze. În timp ce o resuscitau, ei chemaseră avocatul, erau foarte stresaţi

Data actualizării: Data publicării:
tatal fetitei decedate la dentist
Tatăl fetișei decedate la dentist. Foto: Captură Digi24
Din articol
Primele rezultate ale autopsiei: „Nu trebuia să fie anesteziată”

Tatăl fetiţei de doi ani care a murit la o clinică din Bucureşti după ce a fost sedată pentru o intervenţie stomatologică îi acuză pe reprezentanţii unităţii medicale că ar fi încercat să ascundă dovezi şi că ar fi chemat pe cineva care ştie să umble la sistemul de monitorizare video. De asemenea, el mai susţine că reprezentanţii clinicii ar fi chemat avocatul înainte ca ei să afle că fetiţa lor murise deja.

Tatăl fetiţei care a murit într-un cabinet stomatologic a declarat, sâmbătă, pentru Antena 3 CNN, că anchetatorii trebuie să verifice camerele video de la clinică deoarece acestea au înregistrat tot ce s-a întâmplat acolo.

„Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei chemaseră avocatul, juristul şi probabil le-a spus ce să facă. Erau foarte stresaţi. Spuneau încontinuu să cheme băiatul cu camerele, băiatul cu sistemul video. A venit cu o cheie, s-a dus acolo, nu ştiu ce a făcut, a plecat. Rog organele competente şi instituţiile statului să îşi facă datoria cât mai transparent şi să verifice foarte bine camerele, că acolo se vede tot şi de acolo se pot lua cele mai mari probe şi cele mai multe, pentru că s-a dus viaţa unui copil de doi ani, care era sănătos”, a povestit bărbatul, potrivit News.ro.

El a precizat că analizele fetiţei înregistraseră valori mai mari decât cele normale, dar cei de la clinica stomatologică au insistat ca ei să o ducă acolo.

„Într-adevăr, ieşiseră nişte valori la analize mult mai mari, noi am insistat să nu ne ducem, că lumea spune că ne-am dus copilul la moarte, cum să ducem copilul la moarte? Am dus copilul la o clinică bună, unde mai făcusem acolo o operaţie, am vrut ce e mai bun pentru copil, dar nu ştiam noi că ei o omoară. N-au decis să o omoare, teoretic, dar, practic uitaţi ce s-a întâmplat. Ei au insistat să venim. (...) Aş vrea ca doamna anestezistă să iasă public să ne spună de ce ne-a chemat cu aşa insistenţă. Eu nu văd decât un singur motiv, de bani”, a mai declarat bărbatul.

Citiți și:

EXCLUSIV. Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc anestezic ridicat. Mai trebuie să lucrăm la pregătirea personalului

VIDEO. Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității

El îi mai acuză pe reprezentanţii clinicii de faptul că au chemat ambulanţa când fetiţa era deja moartă.

Tatăl fetiţei a mai precizat că aceasta avea o infecţie la dinţi şi de aceea au mers cu ea la clinică. El a adăugat că mai fuseseră în urmă cu câteva luni pentru tratament similar şi atunci nu a fost nicio problemă.

Copila a fost înmormântată, sâmbătă, iar mama ei nu a putut fi prezentă la ceremonie.

Fetiţa de doi ani a murit joi, după ce a fost sedată pentru o intervenţie stomatologică, la o clinică de specialitate din Bucureşti.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Poliţiei Capitalei, iniţial sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Ulterior, dosarul a ajuns la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Primele rezultate ale autopsiei: „Nu trebuia să fie anesteziată”

Fetița de doi ani care a murit joi într-o clinică de stomatologie din București ar fi avut afecțiuni medicale preexistente și nu ar fi trebuit să fie anesteziată, au declarat surse medicale pentru Digi24. Urmează ca medicii legiști să decidă dacă anestezistul din clinica dentară ar fi putut să-și dea seama de acea afecțiune.

Concluziile preliminare transmise de către medicii de la INML, cei care au și făcut autopsia fetiței, arată că decesul acesteia ar fi venit în timpul intervenției stomatologice, pentru că fetița avea o patologie cronică, preexistentă, complexă. Surse medicale susțin că fetița că avea mai multe afecțiuni și nu ar fi trebuit să fie anesteziată.

Medicii legiști au cerut toate documentele medicale de la părinți, de la medicul de familie al copilului și, de asemenea, toate documentele cu ce i s-a administrat în clinică aseară, în timpul intervenției stomatologice. Le vor pune pe toate cap la cap pentru a vedea exact dacă medicul anestezist din clinică ar fi putut să-și dea seama de acea afecțiune. Toate aceste detalii vor fi stabilite însă în zilele următoare, când se vor corobora toate datele. 

Citiți și:

Cazul fetiței care a murit la stomatolog. Când au fost făcute apelurile la 112 prin care a fost chemată ambulanța la clinică

Cazul fetiţei decedate la stomatolog. Rogobete: Nu existau elemente importante, minim necesare, pentru anestezie generală

VIDEO Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de promovare. Copila a mai fost sedată la începutul acestui an

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian-Berbeceanu01
1
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de...
tata-fetita-cabinet stomatologic
2
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
3
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
copil cu perfuzie in mana, la spital
4
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
Freezing weather in Yakutia, Russia
5
Înapoi la practicile din Era Sovietică: Rusia intenționează să mute populația din Ucraina...
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
Digi Sport
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
View of a dentists chair
Cazul fetiței care a murit la stomatolog. Când au fost făcute...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru...
volodimir zelenski la birou
Zelenski anunţă o restructurare a sectorului energetic, în urma...
fetita
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de...
Ultimele știri
Protest în Macedonia de Nord. Mii de oameni cer dreptate pentru cele 63 de victime ale incendiului dintr-o discotecă
Echipamente medicale moderne zac nefolosite la Spitalul de Pediatrie Ploiești. Rogobete: „Primăria nu a instalat un transformator”
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ID271832_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cazul fetiţei decedate la stomatolog. Rogobete: Nu existau elemente importante, minim necesare, pentru anestezie generală
clinica fetita moarta dentist
Cazul fetiței moarte la stomatolog. Clinica susține că unitatea unde se făcea sedare profundă „avea autorizațiile și avizele necesare”
NzgwJmg9NDQwJmhhc2g9MWE0YTg4MTE1MzJkZDIyODc0NjY5ZGJkODQ1Yjc2YTQ=.thumb (1)
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc anestezic ridicat. Mai trebuie să lucrăm la pregătirea personalului
alexandru rogobete
Propunerea ministrului Sănătăţii după cazul copilei moarte la dentist. Rogobete a lansat consultări în mediul online: Mi-a venit o idee
clinica fetita moarta dentist
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de promovare. Copila a mai fost sedată la începutul acestui an
Partenerii noștri
Pe Roz
Kelly Osbourne, devastată după moartea tatălui său: „Am dormit cu mama două luni. Nu știu cum să trăiesc fără...
Cancan
Ce arată rezultatul ecografiei micuței Sara, fetița moartă în cabinetul din Sectorul 3. Ce au scris...
Fanatik.ro
Banner scandalos afișat de români la Belgrad! Bosniacii, scârbiți de mesajul pregătit de ultrașii lui Dinamo...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
“Ne-au făcut de râs! Desființăm Steaua și Dinamo!” Stenograme uluitoare cu Nicolae și Elena Ceaușescu după ce...
Adevărul
Surpriza care-i aștepta acasă pe copiii morți în vacanță la Istanbul, după o masă de street-food. Patru...
Playtech
Balconul închis fără autorizație: Ce amenzi riști și când poate fi cerută demolarea
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, a dezvăluit cum a aflat de moartea tatălui ei: „Este inuman!” Tânăra de 25...
Digi Sport
”Telenovela secolului”: doi internaționali au făcut schimb de iubite și acum fiecare e tatăl vitreg al...
Pro FM
Alin Oprea, acuzații dure la adresa fostei soții: „A vrut să-mi distrugă căsnicia! Totul a fost o capcană”
Film Now
Fostul soț al lui Jennifer Aniston a reacționat după ce actrița și-a confirmat noua relație. Gestul făcut de...
Adevarul
Eficiența panourilor fotovoltaice iarna. Ce să faci ca să optimizezi producția în sezonul rece
Newsweek
Pensie crescută la 6.400 lei în noiembrie. A primit și bonus 2.300 lei. Cum poți obține recalcularea pensiei?
Digi FM
Richard Gere, după ce s-a mutat în Spania de dragul soției: "Ea e foarte fericită acolo, așa că e cel mai...
Digi World
O nouă teorie îi pune pe gânduri pe astrofizicieni. Când s-ar putea prăbuși Universul
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Robert Pattinson, adevărul despre filmările pentru „Dune: Part Three”: „Era atât de cald încât creierul meu...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA