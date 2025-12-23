Live TV

Video Taxa pe stâlp, eliminată abia din 2027. Impozitul minim pe cifra de afaceri se reduce la 0,5% şi se elimină tot din 2027

bancnote de 100 de lei pe o masa
Foto: Getty Images
Creşte salariul minim, tăiere pentru unii angajaţi

Impozitul pe construcţii (taxa pe stâlp) se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din petrol şi gaze, prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă pregătit de către Ministerul Finanţelor. De asemenea, aşa cum a fost anunţat de către Guvern, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) va fi redus la 0,5% şi eliminat din 2027.

Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere publică o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Potrivit Profit.ro, impozitul pe construcţii (taxa pe stâlp) se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din petrol şi gaze. ICAS ar fi expirat la finele acestui an.

În prezent, impozitul pe construcţii se aplică anual, cu cote diferite, astfel:

• o cotă de 0,5% asupra valorii nete a construcţiilor, altele decât cele prevăzute la lit. b), pentru care nu se datorează impozit pe clădiri/taxa pe clădiri;
• o cotă de 0,25% asupra valorii construcţiilor din contracte/acorduri sau alte acte juridice prin care se constituie drepturi de administrare/concesiune/folosinţă cu titlu gratuit/închiriere, în cazul celor aparţinând domeniului public/privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

Taxa de stâlp este de 0,5% din valoarea netă a construcţiilor din patrimoniul contribuabililor, respectiv de 0,25% din valoarea construcţiilor din contracte/acorduri sau alte acte juridice prin care se constituie drepturi de administrare/concesiune/folosinţă cu titlu gratuit/închiriere, în cazul celor aparţinând domeniului public/privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

Potrivit legislaţiei ANRE, toate taxele şi impozitele impuse de autorităţile statului fac parte din categoria costurilor necontrolabile care sunt recunoscute în tarifele reglementate practicate de operatorii de transport şi distribuţie.

În ceea ce priveşte impozitul pe cifra de afaceri, în prezent, după mai multe modificări, este în continuare în vigoare pentru companii cu rulaje anuale de peste 50 milioane euro, iar un mecanism conceput să-l înlocuiască, anume limitatea deductibilităţii unor cheltuieli efectuate către firme străine afiliate, se aplică doar societăţilor cu cifre de afaceri de sub 50 milioane euro pe an.

Creşte salariul minim, tăiere pentru unii angajaţi

De la 1 iulie, odată cu majorare salariului minim la 4.325 lei, Guvernul va reduce de la 300 lei la 200 lei suma pe care angajaţii plătiţi cu salariul minim o pot primi în plus de la angajator fiind scutiţi de impozit pe venit, conform aceleiaşi OUG.

Astfel, pentru suma de 300 lei/lună reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, până la data de 30 iunie 2026, iar doar pentru suma de 200 de lei nu se va datora impozit pe venit în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2026, în anumite condiţii, prin derogare de la prevederile Titlului IV şi V din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Regimul fiscal se aplică, începând cu veniturile lunii ianuarie 2026, în cazul persoanelor fizice care au salariul de încadrare, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

