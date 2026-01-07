Locuitorii din Corbeanca, județul Ilfov, vor plăti din acest an o taxă specială pentru câinii fără stăpân, adoptată de Consiliul Local la finalul anului trecut. Măsura a stârnit confuzie și nemulțumiri în localitate, după ce cuantumul taxei a fost comunicat de autorități.

Potrivit autorităților locale, taxa este destinată exclusiv gestionării problemei câinilor maidanezi care trăiesc pe străzile și terenurile virane din comună.

Cuantumul acesteia a fost însă subiect de dispută. În timp ce proiectul inițial prevedea o taxă de 50 de lei de persoană, primarul comunei a anunțat la Digi24 că suma votată de Consiliul Local este, de fapt, de 25 de lei pe an pentru fiecare gospodărie.

„De ce să plătesc eu pentru câinii de pe stradă?”

Mulți dintre locuitorii din Corbeanca spun că nu consideră corectă această taxă, mai ales cei care au deja animale de companie îngrijite și ținute în curte.

„Nu mi se pare ceva corect! Că am câinele meu, e câinele meu. Ce treabă am eu cu câinii de pe stradă? Că îi ia, îi crotaliază și le dă noaptea drumul pe stradă. De ce să plătesc eu pentru câinele ăla?”, a declarat un localnic pentru Digi24.

Un alt locuitor spune că situația este cu atât mai dificilă cu cât veniturile familiei sunt foarte mici.

„Păi nu-i normal. Că eu am doi pechinezi în curte. Am boxe pentru ei, nu ies pe stradă, e curtea închisă. Nu-i normal.

– Practic, plătiți pentru câinii de pe stradă.

– Exact.

– Nu plătesc!

– Păi dacă e taxă impusă...

– Poate să fie. Dar de ce să plătesc? Plătesc pentru altul? Păi eu am patru copii. Am salariul minim pe economie. Cum să plătesc? Știe cineva cum supraviețuim?”, a spus acesta.

Explicațiile primarului din Corbeanca

Primarul comunei Corbeanca susține că taxa este necesară pentru a acoperi costurile ridicate ale capturării și îngrijirii câinilor fără stăpân, într-o localitate cu multe spații deschise.

„Oamenii ăștia pe care trebuie să-i angajăm să facă capturare, că aici e problema: fiind spații deschise, ei aleargă. Nu poți să faci capturare cu un singur om. Și nu poți să o faci cu laț. Trebuie tranchilizante. Iar aici intrăm pe un alt segment de costuri. Și asta înseamnă bani. (…) Taxa asta e de 25 de lei pe an, pe gospodărie. Undeva sub 2 lei pe lună, ca să zic așa. (…) Sunt vreo 6.000 de gospodării, înseamnă 150.000 de lei pe an”, a explicat edilul.

Anul trecut, aproximativ 70 la sută dintre locuitorii din Corbeanca și-au achitat impozitele locale. Dacă acest procent se va menține și în 2026, primăria estimează că va colecta în jur de 100.000 de lei din taxa pentru câinii fără stăpân. Potrivit autorităților, banii vor fi cheltuiți exclusiv pentru animalele fără stăpân din comună.

Editor : Ș.A.