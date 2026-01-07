Live TV

Video Taxă pentru câinii fără stăpân într-o comună din Ilfov. Localnicii refuză să plătească: „Am salariul minim. Cum supraviețuim?”

Data actualizării: Data publicării:
Stray baby dogs
Taxă pentru câinii fără stăpân într-o comună din Ilfov. Foto Profimedia
Din articol
„De ce să plătesc eu pentru câinii de pe stradă?” Explicațiile primarului din Corbeanca

Locuitorii din Corbeanca, județul Ilfov, vor plăti din acest an o taxă specială pentru câinii fără stăpân, adoptată de Consiliul Local la finalul anului trecut. Măsura a stârnit confuzie și nemulțumiri în localitate, după ce cuantumul taxei a fost comunicat de autorități.

Potrivit autorităților locale, taxa este destinată exclusiv gestionării problemei câinilor maidanezi care trăiesc pe străzile și terenurile virane din comună.

Cuantumul acesteia a fost însă subiect de dispută. În timp ce proiectul inițial prevedea o taxă de 50 de lei de persoană, primarul comunei a anunțat la Digi24 că suma votată de Consiliul Local este, de fapt, de 25 de lei pe an pentru fiecare gospodărie.

„De ce să plătesc eu pentru câinii de pe stradă?”

Mulți dintre locuitorii din Corbeanca spun că nu consideră corectă această taxă, mai ales cei care au deja animale de companie îngrijite și ținute în curte.

„Nu mi se pare ceva corect! Că am câinele meu, e câinele meu. Ce treabă am eu cu câinii de pe stradă? Că îi ia, îi crotaliază și le dă noaptea drumul pe stradă. De ce să plătesc eu pentru câinele ăla?”, a declarat un localnic pentru Digi24.

Un alt locuitor spune că situația este cu atât mai dificilă cu cât veniturile familiei sunt foarte mici.

„Păi nu-i normal. Că eu am doi pechinezi în curte. Am boxe pentru ei, nu ies pe stradă, e curtea închisă. Nu-i normal.
– Practic, plătiți pentru câinii de pe stradă.
– Exact.
– Nu plătesc!
– Păi dacă e taxă impusă...
– Poate să fie. Dar de ce să plătesc? Plătesc pentru altul? Păi eu am patru copii. Am salariul minim pe economie. Cum să plătesc? Știe cineva cum supraviețuim?”, a spus acesta.

Explicațiile primarului din Corbeanca

Primarul comunei Corbeanca susține că taxa este necesară pentru a acoperi costurile ridicate ale capturării și îngrijirii câinilor fără stăpân, într-o localitate cu multe spații deschise.

„Oamenii ăștia pe care trebuie să-i angajăm să facă capturare, că aici e problema: fiind spații deschise, ei aleargă. Nu poți să faci capturare cu un singur om. Și nu poți să o faci cu laț. Trebuie tranchilizante. Iar aici intrăm pe un alt segment de costuri. Și asta înseamnă bani. (…) Taxa asta e de 25 de lei pe an, pe gospodărie. Undeva sub 2 lei pe lună, ca să zic așa. (…) Sunt vreo 6.000 de gospodării, înseamnă 150.000 de lei pe an”, a explicat edilul.

Anul trecut, aproximativ 70 la sută dintre locuitorii din Corbeanca și-au achitat impozitele locale. Dacă acest procent se va menține și în 2026, primăria estimează că va colecta în jur de 100.000 de lei din taxa pentru câinii fără stăpân. Potrivit autorităților, banii vor fi cheltuiți exclusiv pentru animalele fără stăpân din comună.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
2
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Tomio Okamura
3
30.000 de cehi au semnat o scrisoare în care își cer scuze pentru declarațiile...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
4
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
donald trump
5
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea...
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
scandal
Scandal cu focuri de armă în Ilfov, din cauza unei datorii
o vaca mangaiata de stapan
APIA va plăti aproape 39 de milioane de lei crescătorilor de animale pentru serviciile prestate în septembrie
VERIFICARI SINTESTI GARDA DE MEDIU inq ganea (4)
Garda de Mediu a dat amenzi uriașe în București şi Ilfov pentru poluarea aerului. A fost sancționată și Primăria Capitalei
mașină mergând pe un drum inundat
Cod Galben de inundaţii pe râuri din judeţele Giurgiu, Ilfov şi Dâmboviţa
profimedia-0043261900
AUR vrea anularea legii care interzice fermele de șinșile și nurci ucise pentru blană, majoritatea deținute de companii străine
Recomandările redacţiei
donald trump
Donald Trump, mesaj dur pentru aliații NATO: Mă îndoiesc că ar fi...
H225M Caracal
România confirmă intenția de a achiziționa elicoptere H225M Caracal...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
SUA au preluat controlul asupra unei nave din flota-fantomă a lui...
BRASOV - PLATA TAXE - 08 IAN 2024
Haos la impozitele locale în 2026. Explicațiile consultantului...
Ultimele știri
Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, avertizează: SUA vor vinde petrol venezuelean „pe termen nelimitat”
Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume. Producătorul american de cipuri a detronat Apple
Ungaria critică propunerile postbelice ale Coaliției Voinței: „Europa de Vest creează riscul unui război direct cu Rusia”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
Dosarul lui George Simion, repartizat chiar surorii sale, la Curtea de Apel București. Retrageri în lanț ale...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cât de bun este, de fapt, Daniel Paraschiv, atacantul transferat de Rapid. Ce rating are în EA SPORTS FC 26...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Ce înseamnă SMS: puţini mai ştiu de la ce vine prescurtarea
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
Ce lovitură: a zis ”DA” pentru transferul lui Octavian Popescu!
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...