Taximetristul agresat de jandarmi are mâna ruptă. Mărturia mamei tânărului

Mama taximetristului care conducea maşina în care se aflau turiştii insraelieni a vorbit cu o echipă Digi24 despre tot ce s-a întâmplat vineri seara. Femeia spune că băiatul său nu mai poate munci cel puţin 2 săptămâni, după ce în urma agresiunii jandarmilor s-a ales cu mâna ruptă.

Taxiul se afla în zona bulevardului Ion Mihalache, în momentul în care jandarmii i-au scos cu forţa din maşină. Deocamdată tânărul şi-a scos certificat medico-legal.

Claudia Rădulescu, mama taximetristului agresat: A venit acasă cu mâna rupta, 42 de zile trebuie să stea aşa, nu mai poate face nimic, chiar dacă are mâna stângă ruptă, el este stângaci. A văzut o coloană de jandarmi, a mers mai încet că nu era să bage viteză. L-au oprit, l-au scos din maşină, l-au bătut, i-au rupt mâna, nici nu şi-a dat seama că are mâna ruptă de frică. Am crezut că s-a băgat într-o belea, nici măcar nu l-am crezut, mi se părea ireal, să te oprească poliţia, jandarmii şi să te ia la bătaie degeaba. Dacă eram mai tineri plecam din ţară, asta este.

