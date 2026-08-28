„Te-am votat și ne-ai trădat”. Zeci de oameni au protestat la Cotroceni, după ce Nicușor Dan a spus că șeful SPP nu trebuie demis

Mai multe asociaţii civice au organizat vineri seară un protest în zona Palatului Cotroceni, sediul Administraţiei Prezidenţiale, pentru a-şi manifesta nemulţumirea faţă de modul în care preşedintele Nicuşor Dan s-a raportat public la dezvăluirile de presă care îl vizează pe şeful Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP), generalul Lucian Pahonţu, relatează News.ro.

Manifestaţia, sub sloganul „Securistan, ieşi din PSDan!” are rolul de a-i aminti preşedintelui că a ajuns în fruntea ţării promiţând o „Românie onestă”, reformarea statului şi ruperea de vechile reţele de putere. Au participat câteva zeci de persoane.

„Între timp, vedem o Justiţie în care grupuri de interese controlează pârghii importante ale sistemului, instituţii care se apără singure de reformă şi politicieni compromişi pentru care preşedintele găseşte prea uşor înţelegere. Iar acum avem cazul Lucian Pahonţu. (...) Nicuşor Dan spune că nu vede «scandalul». Noi îl vedem. Vedem faptul că, la 36 de ani de la Revoluţie, un fost ofiţer al trupelor de Securitate conduce serviciul care îl protejează inclusiv pe preşedintele României. Vedem un om care a supravieţuit tuturor preşedinţilor şi tuturor schimbărilor politice, rămas timp de două decenii în fruntea uneia dintre cele mai puternice instituţii ale statului. Şi vedem un preşedinte care a promis reforma sistemului, dar care, pus în faţa documentelor despre trecutul şefului SPP, alege să-l păstreze. Ajunge!”, argumentează asociaţiile civice care au lansat apelul la protest.

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Mesajul transmis de participanţii la manifestaţie preşedintelui României a fost: „Te-am votat şi ne-ai trădat”.

Manifestanţii au scandat: „Nicuşoare, lasă clonţu, dă-l afară pe Pahonţu!”, „Păcat, păcat de sângele vărsat”, „Cinste lor, eroilor” şi au amintit că eroii de la Revoluţia din 1989 nu s-au sacrificat pentru ca politicienii de astăzi să îi menţină în funcţii înalte pe cei care au încercat reprimarea Revoluţiei.

Unii dintre participanţi au cântat „Imnul golanilor” din Piaţa Universităţii: „Mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist”.

Unii dintre participanţi spun că au ieşit în stradă pentru că au avut rude şi prieteni care au murit la Revoluţie, alţii spun că au ieşit pentru a apăra nişte principii, iar numeroşi dintre cei care îl contestă azi pe Nicuşor Dan mărturisesc că l-au votat.

Editor : M.B.