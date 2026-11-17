Dintr-un schimb de mesaje între Călin Georgescu și doi colaboratori de-ai săi, bodyguardul Marin Burcea și Ilie Cristinel Gîju (martor în dosarul DIICOT), ajuns în posesia Digi24.ro, reiese că fostul candidat la alegerile prezidențiale este interesat de banii încasați de o companie din Marea Britanie, reprezentată de un român. „Îmi dai mesaj după ce rezolvi”, „te rog să nu mă uiți astăzi și cu restul de 10” sau „doar să mă anunți că este rezolvat și atât”, sunt mai multe mesaje trimise de Georgescu și urmate de confirmări ale unor transferuri efectuate în baza unor contracte de consultanță. Reprezentantul companiei britanice, Ovidiu Stănică, confirmă pentru Digi24.ro existența transferurilor de bani, însă susține că „absolut nici măcar un cent nu a ajuns la domnul Georgescu”.

Schimbul de mesaje obținut de Digi24.ro a avut loc în intervalul septembrie 2025 - iunie 2026 și păstrează un model similar, astfel:

Călin Georgescu le trimite celor doi datele unui cont bancar care aparține unei companii din Marea Britanie, iar, ulterior, cei doi îi trimit confirmări de plată. Redăm fidel mai multe astfel de mesaje:

„Cristi te rog doar sa ma anunti ca este rezolvat si atit! Iti Multumesc inca o data!”, este un astfel de mesaj, adresat lui Ilie Cristinel Gîju, din 30 septembrie 2025.

„Cristi, buna dimineata! Totul ok. Te rog sa nu ma uiti astazi si cu restul de 10. Multumesc!”, este un alt mesaj, adresat aceluiași Ilie Cristinel Gîju, din 20 octombrie 2025.

„Cristi, imi dai te rog mesaj dupa ce rezolvi. Ca si ieri. Multumesc”, este un mesaj tot din 20 octombrie 2025, transmis de Călin Georgescu.

În momentul în care Ilie Cristinel Gîju îi spune „Am rezolvat”, Călin Georgescu îi răspunde: „Mulțumesc din suflet!”.

„12 k in USD (n.r. 12.000 de dolari)”, este un alt mesaj transmis pe 6 februarie 2026 de Călin Georgescu lui Ilie Cristinel Gîju.

Răspunsul lui Ilie Cristinel Gîju vine două zile mai târziu, pe 8 februarie 2026: „Bună ziua! Astăzi fac tot posibilul să îndeplinesc jumătate din problemă. Mâine nu mai pot face din pacate nimic”.

Ilie Cristinel Gîju apare ca martor în dosarul prin care DIICOT i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și Ionel Rusen pentru înșelarea unui om de afaceri cu peste un milion de euro.

Din datele Digi24.ro, Gîju ar fi încercat, la solicitarea lui Călin Georgescu, să găsească o modalitate prin care să achite datoria către Răzvan Leu. Detalii, pe larg, aici .

În cazul lui Marin Burcea, Călin Georgescu îi trimite direct datele contului bancar, bodyguardul lui revine cu confirmarea de plată, iar la final fostul candidat îi transmite un singur mesaj: „Mulțumesc!”.

De fiecare dată, mesajele lui Călin Georgescu sunt însoțite de datele contului bancar al companiei britanice Swiss Consulting LTD. În momentul în care Ilie Cristinel Gîju sau Marin Burcea îi răspund și îi spun că au rezolvat, mesajele sunt însoțite de confirmări de plată.

Din mesajele obținute de Digi24.ro reiese că, în total, în perioada septembrie 2025 - iunie 2026, au fost trimise confirmări de transferuri în valoare de 37.591 de dolari de la trei persoane și o companie.

Banii au ajuns la o companie reprezentată de un român

Cea mai mare sumă de bani, transferată în mai multe tranșe către Swiss Consulting LTD, vine de la un om de afaceri din zona Bacău, Constantin Perino Baraga.

El este acționarul Petal SA, companie specializată în proiectarea și fabricarea de utilaj petrolier, robinete și armaturi industriale și listată la Bursa de Valori București.

Banii mai sunt trimiși și prin administratorul unei alte companii deținute de Petal SA, UMB Robinete Industriale.

În total, din zona lui Constantin Perino Baraga au fost trimiși către Swiss Consulting LTD 26.000 de dolari, fiind vorba doar de transferurile care apar în conversațiile obținute de Digi24.ro.

În ambele cazuri, plata este justificată prin existența unui contract de consultanță, pe de-o parte între Constantin Perino Baraga și Swiss Consulting LTD, iar pe de altă parte, între UMB Robinete Industriale și Swiss Consulting LTD.

În schimbul de mesaje dintre Călin Georgescu și apropiații lui apare și contractul de consultanță între Constantin Perino Baraga și Swiss Consulting LTD, din care reiese că afaceristul s-a angajat să plătească, până la finalul anului 2025, 20.000 de dolari pentru serviciile de consultanță.

În acest sens, redăm fidel o altă discuție dintre Călin Georgescu și Ilie Cristinel Gîju, așa cum reiese din schimbul de mesaje obținut de Digi24.ro:

Pe 4 noiembrie 2025, Călin Georgescu îi transmite lui Ilie Cristinel Gîju mesajul: „Cristi, te rog sa-mi dai numele persoanei si Tara!”, iar Ilie Cristinel Gîju răspunde: „Baraga Constantin Perino”. Călin Georgescu revine și întreabă: „Ok. Și din ce țară?”, i se răspunde cu „România”, iar apoi Călin Georgescu atașează un document intitulat „Perino Contract”. Documentul a fost șters între timp.

Această sumă, 20.000 de dolari, se regăsește, prin confirmări de transferuri ale lui Constantin Perino Baraga, în conversațiile dintre Călin Georgescu și apropiații lui. Alți 6.000 de dolari au fost trimiși din partea UMB Robinete Industriale.

În confirmările de plăți trimise de apropiații lui Călin Georgescu fostului candidat la prezidențiale mai apar:

Un afacerist român din Germania (care a trimis 2.000 de dolari către Swiss Consulting LTD);

O fostă politiciană din România, condamnată în trecut la 11 ani de închisoare într-un dosar al Direcției Naționale Anticorupție (ea a trimis 9.591 de dolari către Swiss Consulting LTD). Digi24.ro nu a reușit să obțină un contact pentru a-i cere un punct de vedere în acest sens, dispărând din viața publică la momentul condamnării, în anul 2013, astfel că îi vom anonimiza numele.

Compania britanică Swiss Consulting LTD, al cărei cont bancar apare în schimbul de mesaje obținut de Digi24.ro, este reprezentată de un român, Ovidiu Stănică.

Numele lui Ovidiu Stănică apare direct în conversațiile obținute de Digi24.ro, dintre Călin Georgescu și Ilie Cristinel Gîju. Redăm fidel succesiunea de mesaje, din 9 iunie 2026:

Călin Georgescu transmite: „Ovidiu Stănica. Este ok? Pot sa-l anunt?”, iar Ilie Cristinel Gîju răspunde „Da”, acest ultim mesaj fiind urmat de un document care atestă confirmarea unei tranzacții, șters între timp.

Despre Ovidiu Stănică au scris, pe larg, publicațiile Snoop și G4 Media . Jurnaliștii citați arată că Stănică este un fost politician (membru în Partidul Poporului - Dan Diaconescu și în Partidul Democrat Liberal) care în prezent susține că este jurnalist și are o organizație, Federația Europeană a Camerelor Bilaterale de Comerț (din conducerea acestui ONG fac parte doi foști ambasadori din România, ai Palestinei și ai Belarusului).

Acesta deține și un site, Diplomatic Affairs, prin intermediul căruia a scris mai multe articole despre politica din România, dar și articole favorabile lui Călin Georgescu. În același timp, jurnaliștii citați arată că Ovidiu Stănică se lăuda cu întâlniri la nivel internațional, printre care Donald Trump, dar și că îl poate aduce pe Elon Musk în România.

De altfel, Snoop a arătat cum Ovidiu Stănică a încercat, fără succes, să adune finanțe pentru Călin Georgescu, dându-le mesaje în acest sens unor oameni precum Gigi Becali sau Sorin Constantinescu.

Ovidiu Stănică recunoaște transferurile, dar spune că Georgescu „nu a încasat niciun cent”

Deși există succesiunea de mesaje dintre Călin Georgescu și cei doi apropiați, pe care am descris-o în acest articol, din care reiese că Georgescu avea un interes direct în cazul tranzacțiilor Swiss Consulting LTD, din informațiile obținute de Digi24.ro nu există o dovadă mai clară că acești bani au și ajuns la fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

Am încercat, astfel, să luăm legătura cu toate persoanele menționate în acest articol, pentru a lămuri acest aspect. Constantin Perino Baraga (în nume propriu și pentru UMB Robinete Industriale), afaceristul din Germania, Marin Burcea sau Ilie Cristinel Gîju nu au răspuns, până la ora publicării acestui articol, solicitării Digi24.ro.

Întrucât Călin Georgescu încă se află în arest preventiv, Digi24.ro i-a cerut un punct de vedere soției sale, Cristela Georgescu. Până în acest moment nu a răspuns solicitării Digi24.ro.

Singurul care a răspuns a fost Ovidiu Stănică, cel care reprezintă compania britanică Swiss Consulting LTD. Acesta a confirmat existența relațiilor profesionale între Swiss Consulting LTD și persoanele menționate de Digi24.ro, însă susține că „niciun cent” din aceste transferuri nu a ajuns la Călin Georgescu. Acesta a evitat să răspundă concret cu privire la schimbul de mesaje dintre Călin Georgescu și colaboratorii săi.

Redăm, în integralitate, succesiunea de întrebări și răspunsurile furnizate de Ovidiu Stănică:

1) Care este relația dintre Swiss Consulting LTD și Constantin Perino Baraga? Dar relația dintre Swiss Consulting LTD și UMB Robinete Industriale?

„Ați menționat câteva nume de persoane și companii private. La nivel personal nu sunt prieten cu ei. Există doar o relație juridică/comercială între Swiss Consulting și o parte dintre ei iar această relație este strict confidențială cu respectarea legislației în vigoare”

2) Au fost făcute plăți, în perioada 2025-2026, către Swiss Consulting LTD de către Constantin Perino Baraga, UMB Robinete Industriale (prin administrator), afaceristul din Germania sau fosta politiciană condamnată de DNA?

„În perioada 2025-2026, conform informațiilor verificate în contabilitatea noastră vă confirm că au existat câteva transferuri, de la o parte dintre numele enunțate, sume mici, conform contractelor”

3) Care a fost scopul acestor plăți?

„Scopul acestor transferuri este confidențial conform procedurilor interne și legislației ce se aplică companiilor private dar au legătură cu activitatea companiei”

4) Sumele din aceste tranzacții au ajuns, ulterior, la Călin Georgescu?

„Absolut nici măcar un cent nu a ajuns la domnul Georgescu, niciodată nu mi-a cerut sprijin financiar iar dacă aș fi avut posibilități, cu siguranță i-aș fi propus să-l ajut iar dânsul, la cum îl cunosc cu siguranță m-ar fi refuzat. Dânsul întotdeauna s-a descurcat singur”

5) Între Swiss Consulting LTD și Călin Georgescu există vreo formă de cooperare?

„Între Swiss Consulting și domnul Georgescu nu există o relație de consultanță în acest moment dar în viitor am fi onorați să-l avem ca și client”

6) V-a solicitat vreodată Călin Georgescu să strângeți fonduri pentru el?

„Domnul Georgescu nu mi-a solicitat niciodată să strâng fonduri de campanie în numele lui. În nume personal am întrebat câteva cunoștințe dacă doresc să ajute în campania domnului Georgescu iar absolut TOȚI au răspuns cu "nu pot" sau "nu am" prin urmare am închis subiectul, având zero sens să continui demersul”

7) Îi cunoașteți pe Marin Burcea sau Ilie Cristinel Gîju?

„Îl cunosc pe domnul Marin Burcea, l-am văzut de două ori sau trei ori, nu suntem prieteni. Nu știu cine este Cristinel Gîju, nu îl cunosc, nu l-am văzut niciodată”

8) Care este relația dintre dumneavoastră și Călin Georgescu?

„Ajutorul oferit domnului Georgescu nu a fost niciodată financiar, ci doar editorialistic, publicația pe care o conduc s-a pozitionat încă din 2023 în favoarea lui deoarece mi-au plăcut ideile promovate de dânsul”