Teatrul de vară din Herăstrău trece la Administraţia Domeniului Public al Capitalei și va fi renovat. Proiectul a fost votat în CGMB

Primăria Capitalei anunţă că proiectul prin care teatrul de vară din Parcul Herăstrău va trece la Administraţia Domeniului Public al Municipiului Bucureşti a fost votat, miercuri, în CGMB. Primarul Ciprian Ciucu spune că acesta va fi transformat într-o grădină de vară și că întreg parcul va fi reabilitat.

„Reabilităm teatrul de vară din Parcul Herăstrău. Arată rău! Proiectul prin care va trece la Administraţia Domeniului Public al Municipiului Bucureşti, de la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, a fost votat azi, la propunerea primarului general Ciprian Ciucu. Este parte din patrimoniul Bucureştiului, însă nu este folosit la adevărata sa valoare. În vara acestui an, la teatru, sunt programate doar opt spectacole”, anunţă Primăria Capitalei.

Potrivit PMB, parcul a fost reabilitat complet ultima oară în 2007, dar de atunci nu a fost întreţinut corespunzător şi doar arena a fost refăcută în 2023, ceea ce nu e suficient.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Teatrul de vară este administrat de Teatrul de Revistă. Un teatru nu are capacitatea de a administra şi renova un astfel de obiectiv. Vom da drumul la o procedură pentru întreg parcul. Înainte să fie la teatru, a fost administrat de parc. Da, a mai fost reabilitat, dar nu e suficient. E nevoie de panouri fotoabsorbante, e gard în gard cu reşedinţa Casei Regale, nu vrei să deranjezi. Îl dăm o perioadă la Administraţia Domeniului Public pentru că are capacitatea admistrativă”, a spus Ciucu, potrivit News.ro.

Primarul anunţă că parcul va fi transformat într-o grădină de vară demnă de un monument istoric, unde se vor ţine evenimente de calitate.

„Întreg parcul va intra fi reabilitat şi revitalizat. Începem cu malurile, care sunt surpate şi vor fi puse în siguranţă. În maximum trei săptămâni, vrem să ne apucăm de treabă Apoi, ne vom ocupa de parc pe bucăţi: vom face un masterplan şi vom gândi teme de proiectare cu ajutorul specialiştilor. Sperăm ca, până la finalul anului, să avem toată documentaţia necesară pregătită. Punem Parcul Herăstrău la punct! Aşa cum am promis!”, a mai spus edilul.

Editor : M.B.