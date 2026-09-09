Telecabina, alternativa pentru turiștii din Sinaia. Gondola este nefuncțională pe un tronson, după deplasarea unui pilon

Scoaterea din funcţiune a primului tronson al telegondolei Sinaia, după ce un pilon de susţinere a instalaţiei s-a deplasat din cauza unui şantier deschis în apropiere, nu blochează accesul turiştilor pe munte. Cei care vor să urce din staţiunea Sinaia la cota 1400 din Bucegi pot folosi telecabina, iar de acolo al doilea tronson al telegondolei, care urcă până la cota 2000, este funcţional.

Oprirea telegondolei care urcă din staţiunea Sinaia la cota 1400 din Bucegi, după ce un pilon s-a deplasat din cauza unui şantier deschis pentru construirea unui hotel, nu face imposibil accesul turiştilor pe munte.

Cei care vor să urce la cota 1400 o pot face cu telecabina Sinaia. Instalaţia de transport pe cablu funcţionează între orele 09:00 şi 17:00, zilnic, cu excepţia zilelor de marţi când programul începe la ora 12:00, anunță news.ro.

Al doilea tronson al telegondolei, denumit Carp, care urcă de la cota 1400 la cota 2000, funcţionează în parametri optimi, au anunţat administratorii instalaţiei de transport pe cablu.

Telegondola care face legătura între cota 1400 şi cota 2000 porneşte la ora 09:30 şi are ultima cursă programată la ora 16:30 zilnic, cu excepţia fiecărei zile de marţi, când programul începe de la ora 12.00.

Cursele primului tronson al telegondolei din Sinaia, care urcă din staţiune la cota 1400 din Bucegi, au fost sistate, după ce un pilon al instalaţiei s-a deplasat în afara parametrilor de siguranţă. Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, spune că instalaţia de transport pe cablu a fost afectată de alunecările de teren provocate de un şantier deschis pentru construirea unui hotel în zona în care pilonul este amplasat.

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