La sfârșit de an, mai multe primării de comune mici și alte instituții au cheltuit zeci de mii de lei din bani publici pe telefoane de ultimă generație. Doar un astfel de dispozitiv costă aproape cât un salariu mediu net.

Primăria Ciorăști, din județul Vrancea, este doar una dintre cele care au considerat că trebuie să își înnoiască dispozitivele de comunicare, astfel că cei de acolo au plătit nu mai puțin de 6.130 de lei pentru unul dintre cele mai scumpe telefoane de pe piață. Este o comună cu aproximativ 2.700 de locuitori, potrivit jurnalistei Digi24 Andreea Crăciunescu.

Un alt exemplu este primăria Tarna Mare,care a fost și mai generoasă și a cumpărat, potrivit datelor din sistemul electronic de achiziții publice, analizate de pagina Banii noștri, opt astfel de telefoane premium. Valoarea totală a fost de aproape 44.000 lei. Și în acest caz, este vorba tot despre o comună mică, din Satu Mare, cu aproximativ 3.500 de locuitori.

Și alte instituții publice au ținut să aibă ultimele telefoane de pe piață. Centrul Național de Sănătate Mintală din București a cheltuit nu mai puțin de 39.000 lei pentru șase telefoane, iar Academia de Științe Agricole din București a luat, tot din bani publici, în luna cadourilor, un telefon de 4.100 de lei.

De partea cealaltă, Universitatea de Medicină din Cluj a plătit doar pentru un telefon peste 8.000 de lei. Au ales un model de 1 terabyte (TB), adică un spațiu uriaș de stocare.

Cea mai scumpă achiziție făcută în această perioadă, identificată de pagina Banii noștri, este la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călărași. Cei de acolo au cumpărat nouă telefoane la mai puțin de două săptămâni de la lansare și au plătit pentru acestea 49.000 de lei.

