Televizorul cu care poți vorbi și care îți face recomandări. „Entertainment Companion”, noua viziune Samsung

După o zi lungă, ajungi acasă, te așezi pe canapea și deschizi televizorul. Nu mai pierzi timp căutând ceva de văzut. Dispozitivul știe deja ce ai nevoie și ce îți place. Îți recomandă un film relaxant, ajustează lumina și sunetul, iar dacă spui că ți-e foame, îți sugerează chiar și opțiuni de restaurante din apropiere de unde poți comanda ceva bun de mâncare.

Nu este un scenariu SF, ci direcția în care Samsung duce experiența de divertisment, prezentată la CES 2026, sub conceptul „Entertainment Companion”, derivat din viziunea „ AI Living ”.

Televizorul devine parte din rutina ta zilnică

În noua viziune Samsung, televizorul nu mai este doar un ecran, ci un asistent care învață din obiceiurile tale. Dacă vrei o seară de distracție alături de prieteni, noile televizoare Samsung îți pot transforma livingul într-un spațiu de karaoke sau de cinema. Dacă vrei o seară liniștită, te poate ajuta cu o muzică ambientală de relaxare, iar dacă este weekend și ești pasionat de sport, poți primi sugestii cu privire la meciurile pe care, probabil, vrei să le urmărești.

Prin integrarea inteligenței artificiale, experiența devine fluidă și personalizată, fără setări complicate.

Vorbești cu televizorul așa cum ai vorbi cu un prieten

Cu Vision AI Companion, interacțiunea devine naturală. Nu mai folosești comenzi rigide, ci vorbești liber. „Ce comedii bune au apărut recent?”, „Pune ceva muzică relaxantă”, „Arată-mi un film care să fie asemănător cu cel de aseară" - sunt doar câteva exemple de cereri pe care i le poți adresa televizorului tău Samsung.

Televizorul înțelege contextul, învață preferințele și răspunde în timp real, transformând experiența într-una conversațională.

Imaginea care schimbă atmosfera din casă

Un alt scenariu: te uiți la un documentar despre natură pe un ecran uriaș, iar culorile sunt atât de vii încât ai senzația că ești acolo.

Tehnologia Micro RGB TV prezentată de Samsung duce această experiență la un alt nivel. Culorile sunt mai naturale și scapi de reflexiile deranjante din ecran grație tehnologiei Glare Free, chiar și atunci când te afli într-o cameră luminoasă. Și pentru un plus de armonie, designul permite integrarea televizorului ca element decorativ, nu doar funcțional.

Samsung a prezentat la CES 2026 primul televizor Micro RGB de 130” din lume și acest device a fost câștigător al CES Innovation Awards 2026, la categoria Best of Innovation. Tehnologia va fi disponibilă și în dimensiuni mai mici (100”, 85”, 75”, 65”, 55”).

Când televizorul devine galerie de artă

Dimineața, înainte să pleci la birou, televizorul poate deveni o galerie digitală, în loc să afișeze doar un ecran negru. Prin Samsung Art Store, gama The Frame și The Frame Pro poate afișa picturi celebre sau fotografii artistice, transformând spațiul într-un loc mai personal și mai elegant. Este o schimbare subtilă, dar relevantă: tehnologia nu mai domină spațiul, ci îl completează.

Gaming și divertisment fără bariere

Pentru serile de gaming, același ecran poate deveni o platformă de gaming avansată. Fără ochelari sau echipamente suplimentare, experiența 3D oferă o imersiune completă. Odyssey 3D, prezentat de Samsung, este primul monitor 6K 3D pentru gaming fără ochelari.

Divertismentul te urmează oriunde

Experiența nu rămâne limitată la sufragerie. Cu dispozitive portabile precum proiectorul The Freestyle+, poți muta „cinematograful” oriunde. Poți avea o seară de film în curtea casei tale sau într-o cameră de hotel în vacanță și chiar și într-un spațiu improvizat.

Inteligența artificială ajustează automat imaginea, indiferent de suprafață.

Un pas firesc după 20 de ani de leadership

Această transformare vine într-un moment simbolic: Samsung Electronics marchează două decenii ca lider global pe piața televizoarelor, potrivit Omdia. De la primele televizoare LED și Smart TV până la noile ecrane bazate pe AI, compania a redefinit constant modul în care consumăm divertismentul.

Tehnologia nu mai este doar despre performanță, ci despre ajutor real în viața de zi cu zi. Acesta este mesajul important de la CES 2026. Prin „AI Living”, Samsung propune un viitor în care dispozitivele nu doar răspund comenzilor, ci anticipează nevoile, creează atmosferă și transformă fiecare moment, fie că este de relaxare, fie că este de socializare, într-o experiență personalizată.

