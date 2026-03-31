Televizorul cu care poți vorbi și care îți face recomandări. „Entertainment Companion”, noua viziune Samsung

851357570-6 (1) Articol susținut de Samsung

După o zi lungă, ajungi acasă, te așezi pe canapea și deschizi televizorul. Nu mai pierzi timp căutând ceva de văzut. Dispozitivul știe deja ce ai nevoie și ce îți place. Îți recomandă un film relaxant, ajustează lumina și sunetul, iar dacă spui că ți-e foame, îți sugerează chiar și opțiuni de restaurante din apropiere de unde poți comanda ceva bun de mâncare.

Nu este un scenariu SF, ci direcția în care Samsung duce experiența de divertisment, prezentată la CES 2026, sub conceptul „Entertainment Companion”, derivat din viziunea „AI Living”.

Televizorul devine parte din rutina ta zilnică

În noua viziune Samsung, televizorul nu mai este doar un ecran, ci un asistent care învață din obiceiurile tale. Dacă vrei o seară de distracție alături de prieteni, noile televizoare Samsung îți pot transforma livingul într-un spațiu de karaoke sau de cinema. Dacă vrei o seară liniștită, te poate ajuta cu o muzică ambientală de relaxare, iar dacă este weekend și ești pasionat de sport, poți primi sugestii cu privire la meciurile pe care, probabil, vrei să le urmărești.

Prin integrarea inteligenței artificiale, experiența devine fluidă și personalizată, fără setări complicate.

Vorbești cu televizorul așa cum ai vorbi cu un prieten

Cu Vision AI Companion, interacțiunea devine naturală. Nu mai folosești comenzi rigide, ci vorbești liber. „Ce comedii bune au apărut recent?”, „Pune ceva muzică relaxantă”, „Arată-mi un film care să fie asemănător cu cel de aseară" - sunt doar câteva exemple de cereri pe care i le poți adresa televizorului tău Samsung.

Televizorul înțelege contextul, învață preferințele și răspunde în timp real, transformând experiența într-una conversațională.

Imaginea care schimbă atmosfera din casă

Un alt scenariu: te uiți la un documentar despre natură pe un ecran uriaș, iar culorile sunt atât de vii încât ai senzația că ești acolo.

Tehnologia Micro RGB TV prezentată de Samsung duce această experiență la un alt nivel. Culorile sunt mai naturale și scapi de reflexiile deranjante din ecran grație tehnologiei Glare Free, chiar și atunci când te afli într-o cameră luminoasă. Și pentru un plus de armonie, designul permite integrarea televizorului ca element decorativ, nu doar funcțional.

Samsung a prezentat la CES 2026 primul televizor Micro RGB de 130” din lume și acest device a fost câștigător al CES Innovation Awards 2026, la categoria Best of Innovation. Tehnologia va fi disponibilă și în dimensiuni mai mici (100”, 85”, 75”, 65”, 55”).

Când televizorul devine galerie de artă

Dimineața, înainte să pleci la birou, televizorul poate deveni o galerie digitală, în loc să afișeze doar un ecran negru. Prin Samsung Art Store, gama The Frame și The Frame Pro poate afișa picturi celebre sau fotografii artistice, transformând spațiul într-un loc mai personal și mai elegant. Este o schimbare subtilă, dar relevantă: tehnologia nu mai domină spațiul, ci îl completează.

Gaming și divertisment fără bariere

Pentru serile de gaming, același ecran poate deveni o platformă de gaming avansată. Fără ochelari sau echipamente suplimentare, experiența 3D oferă o imersiune completă. Odyssey 3D, prezentat de Samsung, este primul monitor 6K 3D pentru gaming fără ochelari.

Divertismentul te urmează oriunde

Experiența nu rămâne limitată la sufragerie. Cu dispozitive portabile precum proiectorul The Freestyle+, poți muta „cinematograful” oriunde. Poți avea o seară de film în curtea casei tale sau într-o cameră de hotel în vacanță și chiar și într-un spațiu improvizat.

Inteligența artificială ajustează automat imaginea, indiferent de suprafață.

Un pas firesc după 20 de ani de leadership

Această transformare vine într-un moment simbolic: Samsung Electronics marchează două decenii ca lider global pe piața televizoarelor, potrivit Omdia. De la primele televizoare LED și Smart TV până la noile ecrane bazate pe AI, compania a redefinit constant modul în care consumăm divertismentul.

Tehnologia nu mai este doar despre performanță, ci despre ajutor real în viața de zi cu zi. Acesta este mesajul important de la CES 2026. Prin „AI Living”, Samsung propune un viitor în care dispozitivele nu doar răspund comenzilor, ci anticipează nevoile, creează atmosferă și transformă fiecare moment, fie că este de relaxare, fie că este de socializare, într-o experiență personalizată.

Editor : A.D.V.

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
2
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
nicusor dan inquam octav ganea
3
Nicuşor Dan, după ce ÎCCJ a dat în judecată Guvernul: Nu e normală toată această...
parlament
4
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
viktor orban zambeste
5
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
Te-ar putea interesa și:
teanc de dolari rasfirat in mana
Cinci magnați din domeniul tehnologiei au pierdut în total 200 de miliarde de dolari din avere anul acesta. Care este motivul
Unhappy Woman Programmer Frustrated With Broken AI Chatbot Workflow System.
Aplicațiile AI validează excesiv oamenii și le pot afecta judecata, arată un studiu din SUA
scanare creier RMN creier
Prima hartă detaliată a îmbătrânirii creierului: de ce unele zone sunt mai vulnerabile la Alzheimer
Screenshot 2026-03-28 152929
Indignare în Mexic după ce Ambasada SUA postează un videoclip generat cu AI care încurajează migranții să se „auto-deporteze”
19.08.2023: Maschinenmensch, Künstliche Intelligenz Daten Datenstrom maschinelles Lernen Digitalisierung Techologie, Bil
Povestea bărbatului rămas fără soție și fără 100.000 de euro din cauza AI. „Eram fericit, aveam totul, acum sunt supărat pe mine”
Recomandările redacţiei
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul nu va mai fi la fel după 20 aprilie. Ce ne arată primele...
Peter Szijjarto si serghei lavrov
„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire...
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan, interviu pentru Le Figaro: Un divorț politic între UE...
Climate Iran Desalination
Război în Orientul Mijlociu, ziua 32. Pete Hegseth: „Zilele următoare...
Ultimele știri
Ilie Bolojan a vorbit pentru presa franceză despre deficit și fragmentarea politică în România: „Menținerea stabilității, o prioritate”
După ratarea calificării la Cupa Mondială, România joacă azi un amical cu Slovacia. Cine va sta pe bancă în locul lui Mircea Lucescu
Regele Charles va efectua prima vizită de stat în SUA, la finalul lui aprilie, în ciuda unor critici și a relației lui Trump cu Londra
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un dar puternic de la Univers pe 31 martie 2026. Curajul și dorința de a prelua controlul...
Cancan
Vedeta din România care a șocat pe toată lumea când a postat asta! E de nerecunoscut!
Fanatik.ro
Lovitură de proporţii! Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali la FCSB în 2025. Raportul financiar care...
editiadedimineata.ro
Industria crypto stimulează achizițiile de drone, în Rusia și Iran
Fanatik.ro
Cristi Chivu i-a șocat pe „tricolori”: „Baftă, Hakan!” Calhanoglu le-a dezvăluit românilor mesajul primit de...
Adevărul
Răsturnare de situație în cazul Charlie Kirk: glonțul fatal nu se potrivește cu arma suspectului
Playtech
Măsurile de raționalizare posibile în caz de penurie de carburanţi. Ordinea în care se vor aplica dacă se...
Digi FM
137 de ani de Turnul Eiffel: De la „monstru inutil” la simbolul vândut de un escroc
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
Pro FM
Cum arăta tatăl lui Fuego și cine a fost, de fapt. Artistul a făcut publică prima fotografie: „Am zis de...
Film Now
Robert Pattinson, acuzat că o umilește pe Kristen Stewart. Gluma făcută de actor a stârnit un val de reacții
Adevarul
Înțelegere sau escaladare: Secretarul american pentru război avertizează Iranul că „zilele următoare vor fi...
Newsweek
Înalta Curte, decizie pentru pensionarii cu pensie peste 3.000 lei care plătesc CASS. Precizare ce schimbă tot
Digi FM
„Un tron demn de un rege”. Luxul controversat al lui Donald Trump, ironizat cu o toaletă aurie montată în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, în colanți și bustieră, la ora de sport. Împlinește 60 de ani la vară, și-a schimbat look-ul și...
UTV
Azteca și Dana s-au despărțit. „Relația, pur și simplu, s-a consumat”