Criza apei potabile din Argeș a provocat un schimb tensionat de replici în plenul Camerei Deputaților, la „Ora Guvernului”, unde ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și deputatul USR Radu Mihaiu s-au acuzat reciproc de politizare și lipsă de responsabilitate. „Puneți-vă cizmele și mergeți la Vidraru”, i-a transmis deputatul USR ministrului, acuzând autoritățile că peste 37.000 de oameni nu au apă potabilă de mai bine de trei luni și că nu există un termen clar pentru rezolvarea situației. În replică, ministrul a susținut că lucrările la barajul Vidraru au fost necesare și coordonate pentru a preveni probleme majore în sistem.

Invitat în plen la solicitarea grupului parlamentar al USR, șeful de la Energie a respins acuzațiile opoziției și a susținut că lucrările la barajul Vidraru nu mai puteau fi amânate, în condițiile în care infrastructura ar fi depășit durata normală de exploatare.

El a arătat că intervențiile au fost începute anul trecut și au fost realizate cu respectarea tuturor prevederilor legale, subliniind că situația actuală trebuie privită în contextul lipsei investițiilor din ultimele decenii în sisteme energetice și hidrotehnice.

Potrivit explicațiilor prezentate în plen, înainte de începerea lucrărilor au avut loc mai multe întâlniri tehnice între instituțiile implicate, pentru stabilirea volumelor de apă și reducerea riscului apariției unor probleme în alimentarea populației.

În urma acestor discuții, debitul evacuat ar fi fost redus față de cel prevăzut inițial în autorizații, iar utilizarea canalului Oești pentru decantare naturală ar fi permis asigurarea unui volum suplimentar de apă destinat consumului menajer.

Acesta a mai susținut că operatorul de apă a fost informat, iar structurile pentru situații de urgență au fost convocate pentru a preveni apariția unei crize de alimentare.

În același timp, a acuzat folosirea politică a subiectului, afirmând că este „cel mai simplu să arăți cu degetul” fără a ține cont de complexitatea tehnică a situației.

USR acuză lipsa de reacție și responsabilitate

Deputatul USR Radu Mihaiu a criticat dur modul în care autoritățile au gestionat situația, afirmând că peste 37.000 de locuitori din județul Argeș sunt fără apă potabilă de mai bine de trei luni.

„37.157 de oameni nu au apă potabilă în județul Argeș de peste 3 luni”, a declarat acesta, acuzând autoritățile că nu au oferit niciun termen clar pentru rezolvarea crizei. Mihaiu a amintit că inițial autoritățile locale au anunțat oprirea apei pentru maximum 24 de ore, pentru curățarea filtrelor stației de tratare Cerbureni, însă situația s-a prelungit.

El a susținut că între timp ar fi fost descoperită o bacterie periculoasă în rețeaua de distribuție, iar dezinfectarea conductelor este dificilă. Deputatul USR a pus responsabilitatea asupra administrației locale și a instituțiilor conduse de PSD, arătând că problema ar fi fost semnalată de mai bine de un deceniu.

„Ați știut și nu ați făcut nimic”, a afirmat Mihaiu, susținând că turbiditatea apei ar fi depășit de aproape 20 de ori limitele prevăzute într-un aviz emis de compania de apă.

Acesta i-a cerut ministrului să meargă în teren și să se implice direct în rezolvarea situației. „Nu e o rușine să cereți ajutor. (…) Puneți-vă cizmele și mergeți la Vidraru, la Curtea de Argeș, Valea Iașului, Valea Danului și Băiculești. Nu vă mai ascundeți de responsabilitate”, a mai spus deputatul USR.

Editor : A.D.