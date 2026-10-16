Tentative de fraudă în numele ANAF: Escrocii cer CNP-uri și informații bancare. Ce trebuie făcut dacă ai accesat un site fals

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează asupra apariției unor site-uri frauduloase care folosesc numele instituției pentru a obține ilegal date personale, fiscale și bancare ale contribuabililor. Platformele false solicită informații sensibile, inclusiv CNP-uri, date despre conturile bancare și venituri lunare. ANAF explică ce măsuri trebuie luate de persoanele care au accesat astfel de pagini sau au furnizat deja informații.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală avertizează contribuabilii cu privire la apariţia unor site-uri frauduloase care utilizează în mod abuziv numele instituţiei pentru a colecta ilegal date personale, fiscale şi bancare.

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atrage atenţia contribuabililor asupra apariţiei unor site-uri frauduloase care utilizează în mod abuziv numele instituţiei pentru a colecta ilegal date personale, fiscale şi bancare. Aceste pagini de internet solicită utilizatorilor informaţii sensibile, precum CNP-ul, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, date referitoare la conturile bancare, solduri sau venituri lunare”, arată, vineri, ANAF, într-un comunicat de presă.

Instituţia recomandă contribuabililor să nu furnizeze date cu caracter personal, bancar sau fiscal prin intermediul unor formulare regăsite pe astfel de platforme neoficiale.

Reprezentanţii ANAF recomandă celor care au accesat accidental o astfel de platformă sau au oferit informaţii sensibile să contacteze de urgenţă autorităţile competente şi, dacă este cazul, instituţia bancară.

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ANAF precizează că a dezvoltat şi pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, serviciul Spaţiul Privat Virtual, pentru o comunicare securizată cu instituţia. Recomandările adresate contribuabililor:

să nu furnizeze date personale sau bancare;

să nu instaleze aplicaţii la solicitarea unor persoane care pretind că reprezintă ANAF;

să se informeze doar prin canalele oficiale ale ANAF.

Conducerea ANAF precizează că colaborează cu instituţiile competente pentru combaterea acestor fraude şi va continua informarea publicului pentru prevenirea unor astfel de situaţii.

Editor : M.I.