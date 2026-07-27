Tentative de fraudă prin sms cu taxe de parcare false. Avertismentul DNSC

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor tentative de fraudă prin sms cu taxe de parcare false.

„Contul dumneavoastră de parcare prezintă plăţi restante - Potenţialele victime primesc un sms care informează despre o presupusă taxă de parcare neachitată. Aceasta este momeala”, arată DNSC într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Mai departe, mesajul oferă „avantajul” de a achita suma restantă fără penalităţi: „ţinând cont de istoricul dumneavoastră de plată, vă oferim o ultimă oportunitate de a achita suma datorată fără penalităţi de întârziere”, potrivit Agerpres.

Apoi, mesajul afişează un link care redirecţionează către o pagină frauduloasă, unde se solicită date sensibile.

„În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale şi financiare ale utilizatorilor, acel site fiind controlat de ei. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor şi la pierderi financiare. În final, pentru a impacienta şi mai tare potenţiala victimă, infractorii subliniază urgenţa demersului şi potenţiale consecinţe negative: 'Atenţie: Termenul limită de plată este 28 iulie 2026. După această dată, pot fi aplicate taxe suplimentare de cel puţin 200 de lei, inclusiv costuri de recuperare şi dobânzi, iar situaţia poate avea consecinţe asupra istoricului dumneavoastră de credit”, atrage atenţia Directoratul de Securitate Cibernetică.

Reprezentanţii instituţiei prezintă şi indiciile tentativei de fraudă: sursa mesajului este o adresă de e-mail, domenii suspecte sau fără legătură cu instituţia oficială, formulări alarmante şi presiune privind termenul-limită: „termenul limită de plată", „taxe suplimentare de cel puţin 200 lei", „vă oferim o ultimă oportunitate de a achita suma datorată", solicitarea accesării urgente a unui link, prezenţa celor 3 elemente comune tentativelor de fraudă - emoţia, urgenţa, urmată de solicitarea furnizării de date.

În context, experţii în securitate cibernetică recomandă să nu fie accesate link-uri suspecte primite prin astfel de mesaje, să fie acordată atenţie la sursa mesajelor şi verificat mereu numele de domeniu din link-urile primite, dacă este sau nu un site oficial, să se verifice informaţiile exclusiv pe site-urile oficiale ale instituţiilor, să nu se introducă date personale sau bancare în pagini suspecte şi să se raporteze tentativele de fraudă la 1911 sau prin Platforma Naţională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică: https://pnrisc.dnsc.ro/.

Pentru protecţie suplimentară, se poate instala extensia DNSC Blacklist Protection, care avertizează atunci când sunt accesate domenii periculoase sau frauduloase.

Editor : M.B.