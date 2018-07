Teodorovici îl critică pe Mişa: Când te angajezi în dispute de acest tip te uiţi de şapte ori la ce ai făcut în viaţa ta

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, s-a întrebat vineri de ce şeful Fiscului, Ionuţ Mişa, nu a trimis către ANAF, atunci când era ministru al Finanţelor, ceea ce ANAF solicită acum de la minister în situaţia legată de imobilul din Sibiu pierdut în instanţă, în 2015, de către familia preşedintelui Klaus Iohannis. El a spus că Ionuţ Mişa, care a avut termen până vineri, la ora 14.00, să răspundă care au fost acţiunile întreprinse de ANAF în acest caz, nu a răspuns încă. Teodorovici a mai susţinut că, înainte de intra în dispute cu el, Mişa ar fi trebuit să se uite "de şapte ori" la ce a făcut în viaţă până la acel moment, "de vreo 20 de ori" la ce poate să facă astăzi şi de mai multe ori la ce poate face pe viitor.

Eugen Teodorovici a fost întrebat vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa, dacă a primit răspuns de la şeful Fiscului, Ionuţ Mişa, în legătură cu motivul pentru care ANAF nu a cerut de la Cartea Funciară ca imobilul din Sibiu pierdut de familia preşedintelui Klaus Iohannis să treacă în proprietatea statului.

“Încă nu. (...) E obligatoriu să aplicăm o lege. Că e ministru, că e şef ANAF, că e simplu lucrător, cu toţii avem obligaţia de a aplica aceeaşi lege pentru toţi”, a afirmat Teodorovici.

El a spus că Ionuţ Mişa a avut termen până vineri, la ora 14.00, să răspundă care au fost demersurile făcute de ANAF în acest caz şi că, înainte de intra în dispute cu el, Mişa ar fi trebuit să se uite "de şapte ori" la ce a făcut în viaţă până la acel moment, "de vreo 20 de ori" la ce poate să facă astăzi şi de mai multe ori la ce poate face pe viitor..

“A avut din partea mea o solicitare în scris cu termen ora 14.00, astăzi, să răspundă care sunt acţiunile pe care ANAF-ul le-a întreprins conform legii. Trecând peste posibila întrebare retorică, dacă dânsul aşteaptă de la Ministerul de Finanţe un anumit document, întrebarea mea, repet, la fel de retorică, este de ce atunci când a fost ministru al Finanţelor nu a trimis către ANAF ceea ce dânsul astâzi cere de la ANAF către minister. Adică, atunci când te angajezi în discuţii sau dispute de acest tip te uiţi de şapte ori la ce ai făcut în viaţa ta până la acel moment, de vreo 20 de ori la ce poţi să faci astăzi şi mai multe pe viitor. Şi după aceea intră într-o dispută. Până atunci, e bine să ne preocupăm de ce înseamnă plan de colectare, pentru că pe baza lui noi la rectificare şi după aceea putem să finanţăm lucruri de care avem nevoie şi aveţi nevoie”, a declarat Teodorovici.

Ministrul a mai spus că aceasta era una din procedurile legale care pot fi urmate în această situaţie.

“Eu am spus că asta poate fi una dintre procedurile legale, uitându-mă la ce s-a scris în hotărârea instanţei. Era una dintre cele două căi, nu mă pricep la partea juridică, dar e de bun simţ cred eu şi de asta am cerut ANAF-ului să facă o astfel de solicitare către Cartea Funciară, de înscriere în Cartea Funciară a acelui imobil. Pasul următor ar fi că noi, fiind deplin proprietari, putem să facem notificarea acelor persoane, cât e de plată, dacă sunt şi dobânzi. (…) Instanţa a spus, când a decis că acele documente folosite la cumpărarea imobilului au fost false sau cum a spus instanţa, înseamnă că se revine la forma anterioară. Forma anterioară este cea în care s-a dat un decret înainte de 90 prin care casa era a statului. Aia este versiunea anterioară. Teoretic, înseamnă că statul este cel care trebuie să fie proprietar”, a mai declarat Teodorovici.

Întrebat dacă a verificat dacă preşedintele Klaus Iohannis a plătit impozitele pe acel imobil, ministrul Finanţelor a răspuns: “A plătit, este clar plătit impozitul pentru suma de 1, 2 milioane de lei. A plătit undeva la 150 şi ceva de mii de lei. Suma este certă, nimeni nu o contestă. Se poate pune doar în discuţie partea de dobânzi. Şi din momentul notificării, normal este o perioadă după care se aplică şi penalităţi”.

De asemenea, ministrul Finanţelor a mai fost întrebat şi de ce nu s-a pus în discuţie până acum subiectul privind imobilul familiei Iohannis.

“Eu am plecat de la Finanţe în 2015 cu schimbarea Guvernului, dată după care instanţa a dat definitivă printr-o astfel de hotărâre. În 2016 a trebuit să ne uităm cu atenţie care a fost motivul pentru care o astfel de decizie nu s-a pus in aplicare. Mai mult, după ce notarul căruia i-a fost cerută acea procedura de către ANAF Sibiu şi-a suspendat acţiunea în instanţă pentru că erau pe rol cele două procese, în mod normal trebuia să se facă recurs într-un termen fix. Nu a făcut. Şi 2016 se pare că a fost un an în care o astfel de acţiune a fost temperată, dacă nu pusă pe hold”, a mai afirmat Teodorovici.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi şeful ANAF Ionuţ Mişa au intrat într-o dispută privind casa din Sibiu pierdută în instanţă de familia preşedintelui Klaus Iohannis, Teodorivici spunând că aşteaptă motivul legal pentru care ANAF nu a cerut la Cartea Funciară ca imobilul să treacă în proprietatea statului. Ionuţ Mişa i-a răspuns că ANAF nu poate executa o creanţă dacă nu primeşte un titlu de la Ministerul Finanţelor.

”ANAF, pentru a executa o creanţă, trebuie să aibă un titlu. Până în momentul de faţă, ANAF nu a primit de la Ministerul Finanţelor un titlu pe care, ulterior, să-l execute. Un titlu care să ateste că statul român este proprietarul acestui imobil. Dacă ANAF va primi o adresă scrisă şi un mandat de la Ministerul Finanţelor să execute (...) eu vă asigur 100% că va îndeplini toate cerinţele legale”, a declarat Mişa joi, pentru Antena 3.

După această afirmaţie, Teodorovici a intervenit şi a spus că Mişa are obligaţia să-i spună care este temeiul legal pentru care nu a cerut la Cartea Funciară ca imobilul să treacă în proprietatea statului şi a lăsat să se înţeleagă că, în caz contrar, îl va demite.

Klaus Iohannis şi soţia sa, Carmen Iohannis, au pierdut definitiv casa din centrul municipiului Sibiu, unde funcţionează sediul unei bănci, în noiembrie 2015, în urma unei decizii a Curţii de Apel Braşov, după un proces care a durat mai mult de 16 ani.

La începutul lunii iulie, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis preşedintelui ANAF şi ministrului Finanţelor întrebarea dacă ”au de gând să recupereze sutele de mii de euro de la domnul preşedinte Iohannis”.

Teodorovici a spus, ulterior, că procedura a fost demarată, iar preşedintele Klaus Iohannis ar trebui să plătească statului suma de peste 1,2 milioane lei încasată din chiria imobilului din strada Nicolae Bălcescu numărul 29, din Sibiu, deşi statul nu este încă proprietarul acelui imobil.

Sursa: news.ro

Etichete:

,

,

,