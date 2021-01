Teodosie s-a răzgândit și are "gânduri pozitive" despre vaccin: M-am documentat

După ce a sfidat luni în șir restricțiile împotriva răspândirii noului coronavirus, arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, și-a schimbat opinia legată de vaccin. Înaltul prelat face acum îndemnuri la vaccinare și susține că anterior nu fusese informat suficient de autorități despre acest subiect. Acum spune însă că a studiat singur subiectul.

"Sunt într-un studiu foarte bun și am gânduri pozitive. Am dobândit niște cunoștințe, pe care nu le aveam, de la cineva care a studiat îndelung. Și nu am fost informați, maine voi fi mai informat și vă voi spune", le-a spus Teodosie jurnaliștilor.

Întrebat dacă și-a schimbat părerea despre vaccin, Arhiepiscopul Tomisului a răspuns că nu-și dă cu părerea, ci se încrede în cele științifice.

"Nu că părerea, m-am documentat. Nu umblăm cu păreri, umblăm cu cunoștințe solide, știintifice.

Patriarhia a transmis ierarhilor o broșură privind vaccinarea

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a afirmat că un material informativ referitor la vaccinarea împotriva COVID-19 a fost transmis tuturor ierarhilor români ortodocşi, opţiunea pentru vaccinare trebuind însă a se configura "în cadrul unei serioase informări", notează Agerpres.

"Patriarhia Română, Biserica Ortodoxă Română, ca şi toate celelalte Culte religioase din România, a primit Broşura informativă cu titlul: 'Vaccinarea împotriva COVID-19 ÎN ROMÂNIA - Gratuită, Voluntară, Sigură', document oficial al Comitetului Naţional de Coordonarea Activităţilor privind Vaccinarea Împotriva COVID-19 în România. Acest material informativ a fost transmis în această perioadă tuturor ierarhilor din Patriarhia Română. În acest sens, nu în altul, Biserica se implică în absolut firescul demers de informare a clericilor şi credincioşilor ei cu privire la această vaccinare", a spus luni Bănescu într-un comunicat remis presei.