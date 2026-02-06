Aplicațiile de ridesharing au devenit parte din viața de zi cu zi în marile orașe, însă odată cu explozia numărului de șoferi au apărut și practici tot mai agresive față de clienți. Unii pasageri ajung să plătească mai mult decât prețul afișat în aplicație, după ce li se cer bani suplimentari pentru reguli care, în realitate, nu există.

Cum sunt păcăliți clienții

La orice cursă comandată prin aplicație, tariful este afișat clar de la început. Cu toate acestea, un șofer care a acceptat o cursă de la aeroport a cerut un cost suplimentar imediat ce pasagerul s-a urcat în mașină.

„Trebuie plătită bariera”, spune șoferul, susținând că pasagerul trebuie să achite încă 10 lei, pe lângă suma afișată în aplicație.

Șofer: „Aveți 59, 30, plus ieșirea din parcare, 10 lei, pe care am plătit-o eu, 69 și 30 de bani”.

Reporter: „Dar, și mie îmi apare tot așa, 59, 30, în aplicație”.

Reporterul îi atrage atenția că, potrivit regulilor cunoscute, nu se adaugă alte costuri în afara celor afișate.

Reporter: „Eu știam că la compania asta nu se adaugă alte costuri decât cele din aplicație”.

Șofer: „Nu, dar dacă se plătește... ăsta e costul, dar bariera? Că m-ați chemat sus? Eu am venit pentru dumneavoastră, că eu nu aveam nevoie să vin acolo. Am venit să vă iau, că acolo m-ați chemat”.

„Toți clienții au plătit”

Pentru a-și susține cererea, șoferul invocă un presupus obicei generalizat.

Șofer: „Toți clienții și-au plătit. De câte ori i-am luat de sus, și-au plătit bariera”.

Reporterul îi arată însă că taxa apare deja în aplicație.

Reporter: „Dar vedeți că și la dumneavoastră în aplicație, scrie acolo: Aeroport Internațional Otopeni, 10 lei”.

Șofer: „Da... 10 lei pentru că orice cursă de aeroport este mai scumpă decât în oraș”.

Afirmația este falsă. Taxa de aeroport este inclusă în tariful afișat, iar șoferul nu are dreptul să ceară bani suplimentari direct clientului.

După finalizarea cursei, situația a fost verificată direct cu aplicația de ridesharing. Reprezentanții companiei au confirmat că acțiunea șoferului a fost incorectă și abuzivă și au rambursat suma încasată nejustificat.

Cazul prezentat este doar unul dintre numeroasele exemple în care clienții ajung să plătească mai mult, uneori semnificativ mai mult decât costul real al cursei, din cauza unor pretexte inventate pe loc.

Editor : Ș.A.