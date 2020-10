Termenii de "burger vegetal" şi "cârnaţi vegetali" ar putea fi interziși pentru că derutează consumatorii. Medic: Nu asta este problema

Parlamentul European ar putea interzice termenii de "burger vegetal" şi "cârnaţi vegetali" pe motiv că derutează consumatorii. Votul va avea loc marți. Medicii nutriționiști atrag atenția că nu denumirea produsului este problema, ci valoarea sa nutritivă.

Produsele pe bază de plante ar putea fi redenumite drept "discuri" și "batoane" vegane dacă amendamentul va trece. Vor urma apoi discuții între legislativul UE și guvernele statelor membre.

Măsura va ajunge lege numai dacă va fi agreată de ambele instituții.

Reprezentanţii din industria produselor vegetale consideră însă că această propunere este aberantă. Popularitatea produselor de acest fel a crescut pe fondul apariției înlocuitorilor care imită aspectul și gustul cărnii adevărate.

Daniel Buda, europarlamentar în Comisia de Agricultură: "Au fost foarte multe discuții legate de posibilitatea de a se folosi denumirea de cârnat pentru produsele care nu au carne. Discuțiile nu sunt finalizate. Putem discuta să fie numite batoane vegane sau cârnați. Ideea este de a ști consumatorul ce produse cumpără. Am avut observații din industria cărnii cu privire la ce înseamnă utilizarea unor denumiri pentru produsele care nu conțin carne - să se folosească mai departe burger, dar nu poți folosi steak pentru un produs care are doar soia. Consumatorul trebuie să știe dacă produsul are doar ingrediente vegetale sau dacă are și carne".

Medic nutriționist: Nu denumirea contează, ci ca produsul să fie de bună calitate nutritivă

Medicul nutriționist Nicolae Hancu a explicat la Digi24 că nu denumirea este importantă în cazul acestor produse, ci ca ele să aibă valoarea nutritivă, adică produsele să fie de bună calitate.

Totodată, este important ca produsele să fie obținute cu procesare minimă.

"Ar fi bine dacă aceste produse ar fi mai puțin procesate, dar ele sunt foarte procesate. Asta înseamnă că le scade și calitatea nutritivă.

M-am uitat pe câteva rețete, arată foarte bine, conținutul este extraordinar, se recomandă să se facă acasă, dar există temerea că în cele care se bazează pe producția industrială se adaugă ingrediente care schimbă calitatea nutritivă.

Nu recomand nici cârnații vegetali, să nu mai vorbim de pateul vegetal. Li se schimbă valoarea nutrițională, de asta nu recomand.

Prin procesarea excesivă, se modifică și se reduce valoarea nutritivă a produsului. Rămâne valoarea calorică, gustul este foarte bun, dar valoarea nutrițională se modifică în totalitate.

Am mari rezerve că ne îndreptăm pe o cale bună, indiferent de ce se va întâmpla. Nu denumirea contează, ci valoarea produsului din punct de vedere nutrițional", a explicat medicul.

