Termoenergetica a oprit furnizarea căldurii în Capitală: „Sezonul de încălzire s-a încheiat”

Termoenergetica a oprit furnizarea căldurii în București, odată cu încheierea sezonului de încălzire 2025-2026, decizia fiind luată după trei zile consecutive în care temperaturile nocturne au depășit +10°C.

Termoenergetica anunţă că sezonul de încălzire 2025-2026 s-a încheiat, iar furnizarea agentului termic pentru încălzire a fost oprită. Compania precizează, într-o informare publicată miercuri pe pagina sa de Facebook, că oprirea încălzirii a avut loc după parcurgerea etapelor de reducere treptată a temperaturii agentului termic şi de închidere a instalaţiilor aferente.

„Măsurile au fost aplicate progresiv, pentru a asigura o tranziţie controlată şi eficientă către regimul de temperaturi exterioare specifice sezonului cald”, precizează sursa citată.

Decizia de oprire a încălzirii a fost luată în conformitate cu prevederile articolului 117 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice, modificat prin H.G. nr. 337/2018, potrivit căruia sistarea furnizării se realizează după trei zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10°C în intervalul orar 20:00 – 06:00, se mai arată în comunicat.

Clienţii pot obţine în continuare informaţii prin intermediul mesajelor preînregistrate la numărul de telefon 031.9442, la numărul gratuit 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

