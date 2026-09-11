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Video Teroristul Omar Hayssam a părăsit penitenciarul într-o ambulanță. Va fi dus într-un centru pentru refugiaţi

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ambulanta hayssam captura digi24
Foto: Captură video Digi24
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Omar Hayssam, condamnat la peste 24 de ani de închisoare după contopirea pedepselor în trei dosare, inclusiv cel al răpirii a trei jurnalişti români în Irak, a fost eliberat condiţionat de magistraţii Tribunalului Ilfov, decizia instanţei fiind definitivă. Teoristul a părăsit penitenciarul Jilava într-o ambulanță.

Potrivit unor surse judiciare, Omar Hayssam va fi preluat de reprezentanţii Inspectoratului General pentru Imigrări Ilfov pentru a fi dus într-un centru pentru refugiaţi, unde va fi ţinut sub pază până la returnarea în ţara de origine.

„La data de 11 septembrie 2026, ca urmare a eliberării dintr-o unitate penitenciară a unui cetăţean străin care nu deţine cetăţenia română şi nu are reglementat un drept de şedere pe teritoriul României, acesta va fi preluat de poliţiştii de imigrări. În exercitarea competenţelor legale, poliţiştii Inspectoratului General pentru Imigrări vor efectua verificările necesare pentru stabilirea situaţiei juridice a persoanei, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, a precizat Inspectoratul General pentru Imigrări.

În funcţie de situaţia juridică constatată şi de condiţiile prevăzute de lege, vor fi dispuse şi puse în aplicare măsurile legale corespunzătoare.

Tribunalul Ilfov a admis, vineri, contestaţia formulată de Omar Hayssam împotriva decizia Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, care îi respinsese cererea de eliberare condiţionată.

„Desfiinţează sentinţa penală nr. 2298 din data de 17.07.2026, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. 17737/4/2026 şi, în rejudecare, în baza art. 587 alin. (1) C. pr. pen. raportat la art. 59-60 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. admite cererea de liberare condiţionată formulată de condamnatul Omar Hayssam. Dispune liberarea condiţionată a condamnatului Omar Hayssam din executarea pedepsei de 24 ani şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa nr. 1873/04.11.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – secţia I penală, în baza căreia s-a emis M.E.P.I. nr. 5804/04.11.2015 şi punerea de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză”, se arată în minuta Tribunalului Ilfov.

Decizia instanţei este definitivă.

Judecătoria Sectorului 4 a decis, la data de 17 iulie 2026, să respingă cererea lui Omar Hayssam de eliberarea condiţionată, dar decizia nu a fost definitivă, fiind atacată la Tribunalul Ilfov.

Editor : Liviu Cojan

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