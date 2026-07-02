Unele dintre articolele vestimentare vândute pe platforma online Shein sunt puternic contaminate cu substanțe chimice, depășind astfel limitele europene, informează Fashion Network. Aceasta reiese dintr-un studiu realizat de Institutul de Mediu din Bremen, la comanda organizației Deutsche Umwelthilfe (DUH). Rezultatele testelor au fost puse la dispoziția Agenției de Presă Germană din Berlin. Conform concluziilor, 7 din cele 18 articole vestimentare testate au încălcat limitele UE.

Shein: Vom retrage produsele respective, pentru moment

„Luăm foarte în serios acuzațiile formulate de DUH”, a declarat Shein ca răspuns la o solicitare a agenției dpa. Compania investighează în prezent această chestiune. „Până la finalizarea anchetei, retragem produsele afectate din oferta noastră globală, în conformitate cu liniile noastre directoare privind siguranța produselor. În același timp, efectuăm o revizuire la nivel de site a produselor similare.”

Shein nu este singura companie care a obținut rezultate slabe în testele efectuate de grupurile de protecție a consumatorilor. Acest lucru se aplică și altor platforme online low-cost, precum Temu. Comisia Europeană a impus recent o amendă de 200 de milioane de euro companiei Temu, parțial din cauza preocupărilor legate de siguranța încărcătoarelor și a nivelurilor excesive de substanțe chimice din jucăriile pentru copii.

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Într-o declarație, Temu a criticat amenda, considerând-o disproporționată. În plus, compania a susținut că decizia s-a bazat pe evaluarea de risc din 2024 și nu reflecta starea actuală a sistemelor sale.

„În ultima perioadă am observat cazuri frecvente de depășire a limitelor, în special în ceea ce privește PFAS”, spune Ulrike Siemers, codirectoare a Institutului de Mediu. „Acest lucru se întâmplă adesea în cazul platformelor de pe care se pot comanda online textile și alte produse.”

„Un cocktail colorat de substanțe chimice”

Potrivit laboratorului german, testele recente efectuate pe produsele Shein au relevat câteva depășiri semnificative ale valorilor-limită. „Am găsit o mare varietate de substanțe chimice diferite în produse, de la metale grele la plastifianți și până la anumite PFAS”, spune Siemers. „Este un cocktail colorat de substanțe chimice, inclusiv unele care nu sunt neapărat reglementate, dar care pot reprezenta totuși un potențial risc pentru sănătate.”

De exemplu, într-o jachetă pentru copii care a fost testată, limita pentru o substanță chimică din grupul PFAS a fost depășită de peste 1.100 de ori; într-o jachetă comercializată pentru adolescenți, aceasta a fost depășită de peste 12.000 de ori. PFAS înseamnă substanțe per- și polifluoroalchilice. Aceste substanțe sunt utilizate, printre altele, pentru a face îmbrăcămintea rezistentă la apă, grăsime și pete.

Fiind denumite „substanțe chimice eterne”, PFAS-urile se acumulează în organismul uman și în mediu. Potrivit Agenției Federale de Mediu, unele PFAS-uri pot afecta metabolismul, echilibrul hormonal și sistemul imunitar, în timp ce altele sunt suspectate de a fi cancerigene.

Într-o pereche de cizme cu șireturi pentru femei s-a constatat o concentrație de 179.000 de miligrame pe kilogram de plastifiant DEHP. Nivelurile admise ar fi de cel mult 1.000 de miligrame. Prin urmare, cizmele conțin de 179 de ori mai mult decât nivelul permis.

Editor : Sebastian Eduard