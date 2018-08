The Guardian: Departamentul de Stat al SUA se distanțează de scrisoarea lui Giuliani

Jurnaliștii britanici de la The Guardian au cerut o poziție Departamentului de Stat al SUA în legătură cu scrisoarea în care avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, critică România în controversa privind protocoalele din justiție.

Rudy Giuliani. Foto: Guliver/GettyImages

Cotidianul britanic precizează că Departamentul de Stat se distanțează de conținutul scrisorii. The Guardian subliniază că epistola a fost trimisă sub antetul firmei de avocatură a fostului primar al New Yorkului – Giuliani Partners.

„Până recent, România a demonstrat un progres considerabil în combaterea corupției și în consolidarea unui stat de drept eficient. Încurajăm România să continue pe acest drum”, se arată în răspunsul Departamentului de Stat.

CITIȚI ȘI: Bloomberg, despre „scrisoarea-surpriză” a lui Giuliani: „Recomandările l-ar avantaja direct pe Liviu Dragnea”

Ambasada SUA la București a dat un comunicat de presă, după scrisoarea lui Giuliani, în care afirmă că nu va comenta „opiniile sau concluziile unor persoane fizice” și a reiterat sprijinul Americii pentru continuarea luptei anticorupție.

Rudy Giuliani a transmis o scrisoare președintelui Klaus Iohannis și altor oficiali români în care cere verificarea protocoalelor Parchet General-SRI și stoparea presiunile asupra judecătorilor.

