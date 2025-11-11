În 2025, polițiștii de frontieră au găsit peste 186 de milioane de țigări de contrabandă. Este o captură de trei ori mai mare decât cea de anul trecut. Oamenii care păzesc granița de peste 2.000 de kilometri cu țări non-UE au două explicații. În primul rând, 2025 este anul în care România a intrat în Spațiul Schengen, iar controalele la frontieră nu mai sunt obligatorii pentru fiecare persoană. Asta i-a făcut pe contrabandiști să creadă că pot trece mult mai ușor granița cu produse interzise. În al doilea rând, România este o piață profitabilă pentru contrabandiști, pentru că un pachet de țigări de contrabandă poate costa și de trei ori mai puțin.

Problema infractorilor este că frontierele României — mai ales cea cu Ucraina, unde sunt cele mai mari capturi — au fost împânzite de câini special antrenați pentru găsirea tutunului, drone, scanere și aparate cu termoviziune. Am mers în nordul țării ca să înțelegem care sunt cele mai noi tactici ale contrabandiștilor, dar și ce face statul român ca să oprească această infracțiune.

Suntem în Sighetu Marmației, în cel mai mare depozit de țigări de contrabandă al Poliției de Frontieră. Aici sunt păstrate toate capturile din ultimii ani — aproximativ 3 milioane de pachete de țigări. Într-un colț al depozitului, polițiștii păstrează și „kitul contrabandistului": obiecte pe care infractorii le-au folosit pentru a aduce țigări din Ucraina — stații de emisie-recepție, echipamente de camuflaj, drone, snowmobile și chiar un miniavion artizanal.

„Poate fi comandat de la distanță. Are o rază pe teritoriul României de aproximativ 1 km. Zboară în cerc. Este încărcat cu țigări pe teritoriul Ucrainei. Țigările — să nu vă imaginați că sunt undeva în interiorul lui — sunt atașate de aripile aparatului și pot fi lăsate cu ușurință într-un punct stabilit prin coordonate GPS. Le parașutează practic pe teritoriul României", ne-a declarat comisar-șef de poliție Ionuț Simion Marian.

Metoda preferată a contrabandiștilor rămâne însă cea clasică, prin care pachetele de țigări sunt ascunse în caroseria mașinii. Este o tactică pe care oamenii de la frontieră o dejoacă din ce în ce mai des, cu ajutorul unor scanere cu raze X care pot vedea inclusiv în interiorul camioanelor. Cea mai mare captură de anul acesta, de la punctul de frontieră Siret, a fost descoperită cu ajutorul unui astfel de dispozitiv.

„De la inaugurarea scanerului, am verificat peste 8.500 de camioane. Țigările erau ascunse inclusiv în vată minerală. Nu se puteau observa cu ochiul liber și singura soluție a fost scanarea camionului", spune Nicolae Constantinescu, adjunctul Biroului Vamal Siret.

Este imposibil să scanezi toate camioanele care intră printr-un punct de frontieră. O verificare durează, în medie, 30 de minute, iar testarea tuturor vehiculelor ar bloca pur și simplu traficul. Polițiștii cer folosirea scanerului în momentele în care au informații din partea ucrainenilor sau a altor structuri din România, ori atunci când comportamentul șoferului pare suspect.

Desigur, multe capturi se datorează și câinilor antrenați pentru găsirea tutunului. Contrabandiștii încearcă să acopere mirosul tutunului stropind pachetele cu benzină, dar câinii Poliției de Frontieră au nevoie doar de o mică suprafață trecută cu vederea de infractori ca să își dea seama că TIR-ul este plin de țigări.

Un studiu al Novel Research arată că, în luna octombrie, piața neagră a țigărilor a atins un nivel de 9,6% din totalul consumului. În august, însă, a fost înregistrat un vârf de 12%, cel mai mare nivel din ultimii cinci ani. Media Uniunii Europene în ceea ce privește contrabanda cu țigări este de 9,2%.

Statul român pierde în fiecare an miliarde de lei din cauza contrabandei, deoarece rețelele de traficanți, evident, nu plătesc taxe pentru pachetele pe care le aduc în țară. Ionuț Tănase, reprezentantul unei companii de tutun, explică: „Anul acesta, piața neagră a tutunului a adus un prejudiciu pentru statul român de 2,5 miliarde de lei — aproximativ 500 de milioane de euro. Ne poate duce cu gândul că s-ar fi putut reabilita, să zicem, 700 de kilometri de drum național."

Pe lângă dotările din vămi, România luptă cu traficul de țigări și prin deschiderea unui nou punct de frontieră în nordul țării. Este vorba despre un punct care va face legătura între Sighet și localitatea Biserica Albă din Ucraina. Practic, noul punct de trecere va prelua din traficul celorlalte vămi, iar polițiștii vor putea face mai multe controale.

