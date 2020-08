Timișoara închide terasele mai devreme. Primarul spune că s-a păcălit și vrea revocarea măsurii

Timișoara închide terasele mai devreme... din greşeală. E ceea ce susţine primarul Timişoarei, după ce Comitetul local pentru Situaţii de urgenţă a decis ca şi oraşul de pe Bega să închidă terasele după ora 23:00. Edilul Nicolae Rubu spune că, de fapt, s-a păcălit. Ar fi crezut că regula e impusă la nivel naţional şi că n-are decât să se conformeze. Însă ulterior ar fi aflat că doar opt judeţe sunt pe lista pe care Timişoara nu era şi acum cere să se revină asupra ordinului.

„Eu n-am văzut nicio logică în a închide terasele mai devreme, pentru că am văzut în toată această perioadă cu ochii mei, întrucât în fiecare seară îmi place să fiu printre oameni, să văd realitățile așa cum sunt ele, și niciodată nu am constatat că ar fi ceva periculos în ceea ce se întâmplă în Timișoara. Noi avem o zonă de promenadă superbă (...), sunt o mulțime de terase, lumea se plimbă, stă la terase, dar respectând toate regulile. Și atunci nu văd de ce ar fi mai periculoși virușii, de ce ar fi mai mare pericolul de infectare după ora 23:00, când lumea în mod natural se mai împuțina. Mi s-a replicat în ședința de Consiliu de astăzi și de aceea sunt foarte supărat și în momentul în care am fost informat corect, acum, seara, am și postat pe Facebook că am fost dezinformat”, a declarat, sâmbătă seara, la Digi24, primarul Nicolae Robu.

El a recunoscut că nu a citit „cu ochii lui” textul, ci doar i s-a spus că este imperativ stabilit, la nivel național, că la ora 23:00 trebuie să înceteze toate activitățile la terase. „Nu-mi place că se procedează în această manieră. Trebuie să discutăm logic, cu argumente, sunt foarte vehement, sunt necruțător cu cei care nu respectă regulile, care-și permit să pună în pericol sănătatea semenilor, dar eu vă spun, cred că Timișoara este un oraș model în această privință. E lume foarte multă în acest loc superb de promenadă, de la Catedrală până la Bastion, numai că lumea e în mișcare, nu stă nimeni în contact, stă un minut-două, se salută, nu putem vorbi despre un spațiu public aglomerat. Este lume destul de multă, dar repet, nu are contact” - susține primarul.

Nicolae Robu spune că va cere ca duminică să se reunească din nou Comitetul județean pentru Situații de Urgență, pentru a da un nou vot, „în baza reglementărilor naționale reale, nu inventate de cineva, care nu știu de ce este speriat. Trebuie să fim înțelepți, să fim precauți, dar nici să luăm măsuri care oricum nu au nicio eficiență în lupta anti-covid”, a adăugat primarul, care a povestit și o anecdotă pentru a sublinia că trebuie să „căutăm unde trebuie, nu unde ne e mai la îndemână, că e lumină”.

El a mai spus că în zona de promenadă nu e cazul ca lumea să poarte măști, pentru că se respectă distanțarea și a mărturisit că în momentul intervenției la Digi24 chiar se afla la o terasă și a parcurs o bună parte din zona de promenadă, putând să se convingă singur.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Timiș a decis, sâmbătă, că purtarea măștii este obligatorie în spațiile publice deschise. Excepție de la această măsură fac Piața Victoriei și centrul istoric al orașului. De asemenea, se interzice funcționarea operatorilor economici (spații destinate jocurilor de noroc, terase, cluburi, baruri și alte asemenea) in intervalul 23.00 - 06.00. Se interzice organizarea târgurilor, oboarelor, iarmaroace și piețe de vechituri până la încetarea stării de alertă. Se exceptează piețele agroalimentare. Clienții vor purta măști de protecție, iar comercianții vor purta mănuși și măști de protecție. Pe perioada desfășurării evenimentelor sportive se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție de către stafful tehnic și tot personalul care participă la eveniment, cu excepția sportivilor care se află pe terenul de sport.

Prevederile au intrat în vigoare de sâmbătă, de la ora 19.00.

