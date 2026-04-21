Live TV

Timp de 25 de weekenduri, Calea Victoriei și Str. Ion Brezoianu devin pietonale. „Străzi deschise – București” revine de sâmbătă

Data publicării:
Străzi deschise - București. Foto Primăria Capitalei
Străzi deschise - București. Foto: Primăria Capitalei
Din articol
Sunt așteptați peste un milion de vizitatori Traseu și restricții de circulație

Timp de 25 de weekenduri, Calea Victoriei și - în premieră anul acesta – Str. Ion Brezoianu se închid, pentru mașini, și se deschid pentru oameni, pentru plimbări, socializare în aer liber, distracție, anunță Primăria Capitalei, care precizează că programul „Străzi deschise – București” revine din acest weekend. „În perioada 25 aprilie – 11 octombrie, orașul devine din nou promenadă urbană”, scrie PMB într-o postare în pagina sa de Facebook. 

Vor fi spectacole de teatru și dans, concerte, parade, ateliere pentru copii, flashmob, activități sportive și proiecte dezvoltate împreună cu instituții culturale, artiști independenți și organizații locale.Pe lângă distracție, în premieră, programul va include dezbateri și întâlniri cu invitați din cultură, arhitectură, urbanism și societatea civilă.

„Sunt adeptul evenimentelor de calitate, pentru toate vârstele, care să ne aducă împreună, ca o comunitate. Vă invit să redescoperim orașul, să lăsăm mașina acasă măcar în weekend, să ne plimbăm pe străzi tineri, bunici, copii”, a declarat primarul general Ciprian Ciucu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sunt așteptați peste un milion de vizitatori

Sunt așteptați, ca și în anii trecuți, peste un milion de vizitatori.

Calea Victoriei și Ion Brezoianu devin pietonale sâmbăta și duminica, între orele 10.00 – 22.00.

Traficul rutier se reia pe timpul nopții (sâmbăta spre duminica), de la ora 23.00 până la ora 09.00.

Pentru siguranța participanților la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă mașini se închid și pistele de biciclete.

Traseu și restricții de circulație

Calea Victoriei se închide pentru mașini pe segmentul de drum cuprins între Bd. Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor. Se va permite traversarea pe Str. Știrbei Vodă, Str. C.A. Rosetti, Str. Dem I. Dobrescu, Str. Ion Câmpineanu, Bd. Regina Elisabeta.

Str. Ion Brezoianu se închide pentru mașini pe segmentul cuprins între Str. Lipscani și Str. Valter Mărăcineanu. Zona pietonală se prelungește pe Str. Valter Mărăcineanu până pe Calea Victoriei. Mașinile vor putea traversa prin intersecțiile: str. Domnița Anastasia cu Str. Ion Brezoianu, Str. Ion Brezoianu cu Bd. Regina Elisabeta și intersecția Str. Valter Mărăcineanu cu Str. Ion Brezoianu.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

FOTO Surpriză: Anamaria Prodan!
Digi Sport
FOTO Surpriză: Anamaria Prodan!
Descarcă aplicația Digi Sport
