Live TV

Tinerii cu vârsta între 16 şi 27 de ani se pot înscrie la Programul de Internship al Guvernului. Durează două luni și vor fi plătiți

Data actualizării: Data publicării:
panou guvernul romaniei
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Tinerii cu vârsta între 16 şi 27 de ani se pot înscrie, începând de vineri, până pe 11 mai, la Programul Oficial de Internship al Guvernului, pentru un stagiu de două luni, în perioada iulie - august.

Potrivit Guvernului, înscrierile se pot face pe platforma internship.gov.ro - https://internship.gov.ro/.

Pentru a se putea înscrie, participanţii vor trebui să îşi creeze un profil de candidat şi să încarce documentele solicitate în platformă, se arată pe pagina de Facebook a Guvernului.

Comisia de evaluare şi selecţie a candidaturilor va analiza dosarele şi va organiza interviurile finale, în baza cărora se va face selecţia viitorilor interni.

La Program pot aplica tineri din România sau din afara graniţelor care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: au vârsta între 16 şi 27 de ani; deţin cetăţenie română şi capacitate deplină de exerciţiu; cunosc limba română (scris şi vorbit); cunosc cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională; au competenţe de bază în domeniul IT; nu sunt activi pe piaţa muncii, pe durata programului; nu au participat anterior la Programul Oficial de Internship al Guvernului României; îndeplinesc condiţiile specifice postului pentru care aplică; respectă prevederile Legii nr. 176/2018 privind internshipul.

Cei 200 de interni selectaţi vor activa în cadrul instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice centrale, pentru o perioadă de două luni, în perioada iulie - august, în care vor fi remuneraţi.

Indemnizaţia de internship va avea valoarea de 3.500 lei brut/lună, iar programul se va desfăşura cu implicarea a 41 de organizaţii-gazdă partenere.

Depunerea candidaturilor are loc între 24 aprilie şi 11 mai (ora României 23:59), iar verificarea administrativă a dosarelor se derulează timp de 3 zile lucrătoare.

Potrivit calendarului, evaluarea candidaturilor se desfăşoară în 7 zile lucrătoare (depunerea contestaţiilor: în termen de 1 zi de la publicarea rezultatelor; soluţionarea contestaţiilor: 3 zile lucrătoare).

Intervievarea candidaţilor se face în 10 zile lucrătoare, iar evenimentul de deschidere a Programului va fi pe 1 iulie şi de închidere pe 31 august.

Programul Oficial de Internship al Guvernului României prezintă un interes crescut atât în rândul instituţiilor publice participante, precum şi raportat la numărul candidaturilor depuse. De-a lungul celor 12 ediţii anterioare, numărul candidaţilor a crescut semnificativ, în 2025 atingând un număr de peste 2.200 de înscrieri, arată sursa citată.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

