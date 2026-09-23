Țintă aeriană, detectată în apropiere de granița României. MApN a ridicat două avioane F-16 în aer, mesaj Ro-Alert în Tulcea

Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat marți seară o ţintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropiere de granița cu România. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO-Alert, iar MApN a ridicat de la sol două avioane F-16 pentru a supraveghea situația.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat marți, 22 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua în nord-estul localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 23.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis Ministerul Apărării marți.

Reprezențanții MApN au mai precizat că au fost ridicate în aer două avioane de vânătoare F-16.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile.”

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Editor : B.P.